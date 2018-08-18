В России решили ввести ограничение на число детей в семье

В России решили ввести ограничение на число детей в семьеСоответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» подготовило Министерство образования и науки России «При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна (попечителя) не должна превышать трех человек», — говорится в пятом пункте распоряжении ведомства. Предполагается, что исключение составят случаи передачи под опеку или попечительство братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе. Документ подписан заместителем министра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Законопроект разработан в рамках президентского перечня поручений по вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами. Исполнителем распоряжения указано Министерство просвещения России, сообщает «Лента.ру»