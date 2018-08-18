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В России решили ввести ограничение на число детей в семье
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В России решили ввести ограничение на число детей в семье 

СортавалаFM 19 минут назад
Фото: СортавалаFM
В России решили ввести ограничение на число детей в семьеСоответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» подготовило Министерство образования и науки России.
«При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна (попечителя) не должна превышать трех человек», — говорится в пятом пункте распоряжении ведомства.
Предполагается, что исключение составят случаи передачи под опеку или попечительство братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе. Документ подписан заместителем министра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Законопроект разработан в рамках президентского перечня поручений по вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами. Исполнителем распоряжения указано Министерство просвещения России, сообщает «Лента.ру».
Женский форум
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