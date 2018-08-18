«Школа, институт, работа, свадьба, поминки». Почему мы не даем нашим детям выбиться из этого графика

< style="font-weight: 700;">Так случилось, что в этом году мой ребенок не поступил в тот вуз, в который хотел. Мы не стали голосить и метаться с целью «лишь бы куда-нибудь попасть». Вместо этого решили рассмотреть возможность годового обучения на курсах кафедры довузовской подготовки. >

Так вот мы, мягко говоря, всех удивили. Более деликатно высказались родственники и друзья, которые пытались намекнуть, что «в одном из неплохих колледжей у них работает внучатый племянник». Более грубо — бывший классный руководитель, которая, казалось бы, не имея к нам больше никакого отношения, продолжала терроризировать ребенка телефонными звонками на тему «не смей, не вздумай, иди на автослесаря, ты же год потеряешь!».

Да, главный аргумент окружающих — «он же год потеряет». Мнение большинства одно — нужно впихнуться хоть куда. Неважно, что это будет. Неважно, что дитё туда не хочет. Просто лишь бы год не потерять.

Услышав о том, что подготовительные курсы начинаются в октябре-ноябре, окружающие реагировали изумленным: «А что он будет делать ДО этого времени?».

Поспит, отдохнет, почитает, подумает о жизни — к рассмотрению не принимается.

Потому что вся наша жизнь традиционно должна быть непрерывным циклом дел. Надо бежать как белка в колесе, а шаг вправо, шаг влево — зачем? Современный вариант обыкновенного рабства.

Все, что выбивается из привычной схемы, воспринимается с ужасом. Не дай бог, какой-нибудь год выбьется из единожды и навеки очерченного графика: детский сад, школа, колледж, институт, работа, свадьба, дети, дача, поминки.

Вспомните, ведь когда родители не спешат отдавать ребенка в первый класс в шестилетнем возрасте, даже здесь возникает та же реплика: «Он же год потеряет!».

Что вообще такое «потерянный год»? Как его можно потерять? Куда мы так сильно спешим? Даже если мы и попали в такую ситуацию, то почему бы не дать ребенку возможность провести этот год более или менее лайтово? Потому что одиннадцать лет школы, без справки нельзя, проспать нельзя, температуры нет — иди учись, потом экзамены, потом ЦТ в вуз, а дальше снова впрягайся: учеба, а потом работа. Все, это навсегда. Поздравляем с началом взрослой жизни.

Я как будто вернулась на двадцать лет назад, когда точно так же не поступившим в вузы детям следовало ткнуться хоть куда-то. То есть речь не шла даже о неких смежных специальностях. Планировала на врача, но не прошла? Иди на кондитера. И даже если в отношении мальчиков еще можно было найти такой аргумент, как армия, то почему такой ужас вызывало желание девочки в течение года как следует подготовиться и попробовать поступить повторно, не совсем понятно.

А вдруг именно из-за этой устойчивой схемы у нас такое количество бросающих учебу, работающих не по специальности, ненавидящих свою работу? Потому что жалко было год потерять? Я сама когда-то была в такой ситуации: не поступив, я год занималась на курсах, затем без усилий поступила на бюджет и не считаю тот год потерянным. Я лично ничего не потеряла. Я приобрела новые знания, новых друзей, провела год относительно свободно, перед тем как на веки вечные нырнуть во взрослую жизнь: курсы хоть и были ежедневными, но все же не несли в себе такой нагрузки, как последующая учеба с сессиями и старославянским языком…

Специфика нашей жизни такова, что возможности «потерять год» в дальнейшем у нас, скорее всего, больше никогда не представится. Ведь даже при смене работы нельзя позволить себе воспользоваться ситуацией и взять передышку на месяц-другой: а как же стаж, налог на тунеядство и вообще? Как это возможно — несколько месяцев не работать?

Мы не свободны. И дети наши не свободны.

У нас, например, нет такого понятия, как sabbatical — перерыв в карьере, от трех месяцев до года и больше с полным или частичным сохранением заработной платы и гарантированным сохранением места. Перерыв в карьере для того, чтобы пожить. Люди годами не ходят в отпуск и гордятся этим. Я не против трудоголизма, просто все люди разные: кому-то для того, чтобы не перегореть, необходимы и передышки, а мы последние годы только и слышим о продуктивности и эффективности 24/7.

Отсутствие амбиций воспринимается как слабость, бесхребетность и нищебродство. На самом деле не плохо ни первое, ни второе. Это такая вечная тема: что лучше — карьера или семья, деньги или время? Вот только правильного ответа на него нет, это лишь вопрос личных приоритетов. Одни счастливы в работе, другим важнее время для своей семьи, время для себя…

Никто из друзей моего ребенка не поступил туда, куда хотел, куда мечтал. Но никому не дали второго шанса. Некоторые из них пребывают в глубокой депрессии, потому что родители насильно запихнули их в колледжи на неинтересные им специальности по принципу «лишь бы поступил».

— Они потом родителям спасибо скажут, — говорят мне все вокруг, когда я поднимаю эту тему, намекая на то, что и я должна была поступить так же.

Скажут ли?

Материал взят с сайта: lady.tut.by