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Баталина: Арифметический подход не подходит к решению проблем с сиротством
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Баталина: Арифметический подход не подходит к решению проблем с сиротством 

Свободные новости 35 минут назад
Фото: Свободные новости
Депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Баталина раскритиковала инициативу министерства просвещения России по ужесточению правил подбора приемных семей для сирот. Своим мнением политик поделилась вчера, 17 августа, в Facebook.
Как отметила Баталина, ей не понятен сам замысел минпросвещения.
«То, что звучит в прессе, очень удручает — арифметический, чисто нормативный подход вообще не подходит в решении проблем сиротства. И он не убережет от случаев насилия и неблагополучия. А вот создать непреодолимые заградительные барьеры для семейного устройства сможет точно», — подписала автор, добавив, что среди ее знакомых есть семьи, у которых по новому проекту закона не будет возможности взять ребенка на воспитание.
Как отметила одна из многодетных мам, Наталья Городинская, до «ужесточений» законопроекта в их семье появились шестеро детей.
«А потом появились другие дети. С диагнозами. Прекрасные дети, которым семья нужна очень-очень. И мы стали другими. Готовыми их принять. А ведь не было бы и Ваньки, и Милены, и Вари. Нет, они были бы, конечно. Но не с нами. И вряд ли в семье, кандидатов не было на них. Совсем не было. Именно семьи с опытом, как правило, многодетные, находят ресурс для воспитания детей «трудноустраиваемых». Получается, у Милен, Вань и Варь такого шанса вскоре не будет. Это страшно», — отметила Городинская.
Напомним, ранееминистерство просвещения РФ заявило о намерении ужесточить правила подбора приемных семей для сирот, в том числе ограничить число детей в семье. Таким образом, семьи, имеющие троих детей, лишатся права брать четвертым усыновленного ребенка. Усыновители боятся, что число сирот может резко вырасти за счет подростков, детей со сложными заболеваниями и с ментальными нарушениями.
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Женский форум
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