В Миассе поженились герои мультфильма «Леди Баг и Супер Кот»

«Мы организуем праздничные мероприятия для детей и взрослых — праздники, юбилеи, корпоративы, дни рождения малышей, — рассказал „АиФ-Челябинск“ Алексей Зуев . — Решили с любимой, почему бы не сделать выдающимся праздником и нашу свадьбу. Так я стал Супер Котом, а невеста — Леди Баг».

Среди гостей были Человек-паук, Королева Змея, Джек Воробей и герои русских народных сказок. Мероприятие прошло очень весело и задорно, даже родители, поначалу с осторожностью отнесшиеся к идее необычной свадьбы, были в восторге.

Молодые люди зарегистрировались 17 августа. Уже сегодня они приступили к работе — продолжают веселить взрослых и детей в развлекательных комплексах Миасса. Молодожены говорят, решили показать, какая у них настоящая любовь, совсем как у супергероев, и отказаться от надоедливого традиционного свадебного сценария.