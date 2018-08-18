Материнский капитал — размеры выплат и на что их можно потратить

Справочная информация.

Рождение ребенка приносит большое счастье и в то же время значительно усложняет семейный быт. Сразу возникает множество задач, которые раньше и не приходили в голову. Одним из главнейших задач множества семей можно считать жилищный вопрос.

Чтобы помочь преодолеть эту проблему в нашей стране с 2007 года действует программа «материнский капитал». Утвержденный материнский капитал положен семьям, родившим второго или последующего ребенка, начиная с даты вступления в силу данной программы.

Он представляет собой единовременную денежную выплату на:

улучшение условий жилья;

лечение неполноценного ребенка;

дошкольное и среднее образование ребенка;

увеличение материнской пенсии.

Расходование материнского капитала на другие цели считается преступлением. Это связано с тем, что государство пытается учесть интересы ребенка и не оставить его обделенным.

Изначально размер мат капитала был равен 250000 рублей, но год за годом шла индексация, и теперь он значительно выше. Индексация — это увеличение государственных пособий с ростом цен на другие потребительские товары. Поэтому индексация неравномерна от года к году и зависит от степени инфляции.

Каждая семья независимо от личных материальных условий и количества семей получает одинаковую помощь, если в семье родилось больше одного ребенка. Подавать заявку на получение материнского капитала можно сразу после рождения ребенка, или по истечению нескольких лет. Независимо от года выдачи сертификата, в год получения материнский капитал будет соответственно проиндексирован, и с равнозначной суммой для всех получающих в один и тот же год.

Материнский капитал не выдается на отдельно взятого человека и должны учитываться интересы всей семьи.

Еще до рождения ребенка и получения материнского капитала работающей беременной женщине положен декретный отпуск. Врач, у которого женщина состоит на учете в конце тридцатой недели беременности, выписывает больничный лист по беременности и родам. Чтобы уйти в декретный отпуск, женщине достаточно принести в бухгалтерию этот больничный лист и написать заявление на декретный отпуск.

Стандартный больничный лист по декретному отпуску равен 140-ка дням, который включает в себя 70 дней до беременности и 70 дней после. К нему добавят 54 дня, если беременность многоплодная. Женщинам, находящимся в зоне радиационного поражения положено 160-176 дней. При осложненной беременности выдается 156 дней. Работающей женщине пособия выплачиваются по месту работы.

Если женщина не работает, то все полагающиеся ребенку пособия рассчитывает и выплачивает местное отделение социальной защиты.