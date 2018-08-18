Россиянки начали флешмоб против идеи властей ограничить число детей в семье

Россиянки запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #четвертый_не_лишний после инициативы Министерства просвещения запретить многодетным родителям брать под опеку и попечительство воспитанников детских домов, ограничив допустимое число детей в семье тремя.

Приемные матери публикуют фотографии своей семьи с закрашенными лицами приемных детей в знак протеста против новой инициативы и рассказывают о том, какое будущее ждало бы их дочерей и сыновей в случае принятия законопроекта.

Жительница подмосковного Солнечногорска Ольга Оводова, у которой трое кровных и четверо приемных детей, написала на своей странице в Facebook, что старший сын окончил бы школу, директор которой считал всех учеников «ворами и проститутками», получил бы специальность маляра-штукатура, потому что других не предлагают, и действительно начал бы воровать, попав затем в тюрьму. Также, по ее мнению, 13-летняя дочь могла стать жертвой сексуального насилия, как другие девочки из ее школы-интерната, а двое младших детей по достижении совершеннолетия попали бы в психоневрологический интернат.

Жительница Магадана Юлия Рощина, мать трех кровных и пятерых приемных детей, предположила, что ее приемные дети остались бы в детском доме и повторили судьбу своих родителей: «коррекционный интернат, ПТУ, алкоголь, тюрьма, их дети в детдоме, полная неприспособленность в жизни». «Детей в детдомах еще очень много. Они останутся там. И лезет в голову набившее оскомину: „Когда они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей“. А после этого закона что? Полезут и в кровные семьи, четвертых лишних изымать?», — написала на своей странице в Facebook женщина.

Мать восьми детей, жительница Подольска (Московская область) Олеся Лихунова сообщила в Faceebook, что новый законопроект вычеркнул бы из ее семьи пятерых — с особенностями развития. «Новый закон в прямом смысле погубит жизни сотен и тысяч детей, которые так никогда и не узнают, что такое семья и забота. Которым напишут в карте диагноз „умственная отсталость“ и не разрешат учиться и получить профессию», — выразила уверенность она.

«Для моего сына, с которым до меня познакомиться приезжала лишь одна усыновительница, этот запрет означал бы вот что: отсутствие нормальной реабилитации по ДЦП, перевод в детский дом, последующее приобретение психиатрических диагнозов, обучение максимум по коррекционной программе, психоневрологический интернат, психотропы, полная беспомощность, смерть лет в 30-40 в интернате или психушке», — рассказала мать троих детей, москвичка Татьяна . Она предположила, что у министра просвещения Ольги Васильевой нет личной неприязни к ее сыну и другим детям, «которых она обрекла бы и обрекает на гниение в учреждении», но понимает, «где лучше быть бюджетным деньгам с точки зрения так называемого их освоения».

Ранее в распоряжение «Ленты.ру» попал текст законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей», в котором прописывается запрет россиянам, имеющим трех детей, брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов. Документ подписан заместителем министра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Исполнителем распоряжения указано Министерство просвещения России.

16 августа министр просвещения России Ольга Васильева анонсировала предложение ужесточить требования к желающим усыновить ребенка и сократить допустимое число детей в приемной семье. Она заявила, что «семья не может быть как детский сад или семейный детский дом», пообещала приемным родителям дополнительное психологическое обследование, содержание которого неизвестно, и заверила, что ужесточит отбор «очень здорово».