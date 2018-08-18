Россиянки запустили флешмоб против ограничения числа детей в семье

Идея родилась после инициативы Министерства просвещения.

На днях Министерство просвещения выступило с инициативой запретить многодетным родителям брать под опеку и попечительство воспитанников детских домов, ограничив допустимое число детей в семье. Теперь можно усыновлять только троих малышей. Россиянки в соцсетях в знак протеста запустили флешмоб #четвертыйнелишний. Женщины публикуют в соцсетях фотографии своих семей, на которых закрашивают лица приемным детям. В комментариях к постам многодетные мамы рассказывают, что бы ждало их дочерей и сыновей, если бы закон был принят раньше.

Вот, например, многодетная мама Олеся Лиханова с мужем воспитывают восемь детей. Пять из них — приемные с особенностями в развитии.

Фотография из Facebook многодетной мамы Олеси Лихуновой

Приемные дети стали совсем родными не только для нас, но и для наших родителей, братьев и сестер. Теперь у них огромная семья с бабушками и дедушками, дядями и тетями и кучей родственников. Теперь каждый из наших детей — это личность со своими интересами, увлечениями, талантами и мечтами. У этих детей появился шанс на счастливое будущее. Когда пятеро из моих детей достигнут совершеннолетия, мне исполнится всего лишь 41 год. Но если я захочу усыновить хотя бы еще одного ребенка с инвалидностью, то мне никто не разрешит это сделать. Потому что по новым правилам будет считаться, что с меня достаточно. Новый закон в прямом смысле погубит жизни сотен и тысяч детей, которые так никогда и не узнают, что такое семья и забота. Которым напишут в карте диагноз «умственная отсталость» и не разрешат учиться и получить профессию. Таланты этих детей так и не будут раскрыты,

— пишет Олеся.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

И таких историй в Сети появляется все больше.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» был подписан 14 августа. Он запрещает россиянам, имеющим трех детей, брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов, — пишет «Лента.ру»

Напомним, также на днях министр просвещения Ольга Васильева выступила с предложением ужесточить требования к приемным родителям и сократить количество одновременно усыновляемых детей в семье.

Фото: shutterstock.com, Facebook