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Россиянки запустили флешмоб против ограничения числа детей в семье
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Россиянки запустили флешмоб против ограничения числа детей в семье 

Letidor.ru 26 минут назад
Фото: Letidor.ru
Идея родилась после инициативы Министерства просвещения.
На днях Министерство просвещения выступило с инициативой запретить многодетным родителям брать под опеку и попечительство воспитанников детских домов, ограничив допустимое число детей в семье. Теперь можно усыновлять только троих малышей. Россиянки в соцсетях в знак протеста запустили флешмоб #четвертыйнелишний. Женщины публикуют в соцсетях фотографии своих семей, на которых закрашивают лица приемным детям. В комментариях к постам многодетные мамы рассказывают, что бы ждало их дочерей и сыновей, если бы закон был принят раньше.
Вот, например, многодетная мама Олеся Лиханова с мужем воспитывают восемь детей. Пять из них — приемные с особенностями в развитии.
Фотография из Facebook многодетной мамы Олеси Лихуновой
Приемные дети стали совсем родными не только для нас, но и для наших родителей, братьев и сестер. Теперь у них огромная семья с бабушками и дедушками, дядями и тетями и кучей родственников. Теперь каждый из наших детей — это личность со своими интересами, увлечениями, талантами и мечтами. У этих детей появился шанс на счастливое будущее. Когда пятеро из моих детей достигнут совершеннолетия, мне исполнится всего лишь 41 год. Но если я захочу усыновить хотя бы еще одного ребенка с инвалидностью, то мне никто не разрешит это сделать. Потому что по новым правилам будет считаться, что с меня достаточно. Новый закон в прямом смысле погубит жизни сотен и тысяч детей, которые так никогда и не узнают, что такое семья и забота. Которым напишут в карте диагноз «умственная отсталость» и не разрешат учиться и получить профессию. Таланты этих детей так и не будут раскрыты,
— пишет Олеся.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
И таких историй в Сети появляется все больше.
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» был подписан 14 августа. Он запрещает россиянам, имеющим трех детей, брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов, — пишет «Лента.ру».
Напомним, также на днях министр просвещения Ольга Васильева выступила с предложением ужесточить требования к приемным родителям и сократить количество одновременно усыновляемых детей в семье.
Фото: shutterstock.com, Facebook
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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