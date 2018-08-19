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Разговоры полезны для детского развития: теперь доказано
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Разговоры полезны для детского развития: теперь доказано 

Мир24 1 час назад
Фото: N+1
Общение с детьми в раннем возрасте помогает их мозгу развиваться быстрее. К такому выводу пришли американские ученые, результат их исследования публикует Journal of Neuroscience.
У детей, с которыми родители говорят чаще, специалисты из Гарварда обнаружили повышенную целостность трактов белого вещества, соединяющих речевые центры головного мозга.
Специалисты сделали вывод, что беседы с детьми в раннем возрасте оказывают влияние не только на их языковое развитие, но и на развитие мозга в целом.
В эксперименте участвовали 40 детей в возрасте от четырех до шести лет. Вместе с ними в научном опыте участвовали их родители, которым предлагалось рассказать исследователям о своем социальном и экономическом статусе, а также предоставить аудиозаписи двухдневного общения с детьми. При их анализе ученые учитывали количество слов, которые произнесли ребенок и его родители.
Ранее ученые из Массачусетского университета выяснили, что игра на фортепиано развивает у детей языковые способности. Эксперимент показал, что музицирование улучшило способность детей воспринимать информацию на слух и распознавать слова.
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