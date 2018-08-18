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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые показала месячного сына и рассекретила его имя
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые показала месячного сына и рассекретила его имя 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя Мэрилин Керро поделилась семейным снимком.
В начале июля звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые стала мамой. У нее родился сын. Отцом ребенка является норвежский плотник Марк Александр Хансен. В вопросах личной жизни Керро отличается особой скрытностью. Поэтому новый снимок, на котором она запечатлена вместе с мужем и сыном, стал настоящим подарком для поклонников.
— подписала на английском языке фотографию Керро и рассекретила имя мальчика.
Напомним, до встречи с супругом Мэрилин встречалась с коллегой по шоу «Битва экстрасенсов» Александром Штепсом.
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Фото:ВКонтакте, Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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