Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые показала месячного сына и рассекретила его имя

В начале июля звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые стала мамой. У нее родился сын. Отцом ребенка является норвежский плотник Марк Александр Хансен. В вопросах личной жизни Керро отличается особой скрытностью. Поэтому новый снимок, на котором она запечатлена вместе с мужем и сыном, стал настоящим подарком для поклонников.

— подписала на английском языке фотографию Керро и рассекретила имя мальчика.

Напомним, до встречи с супругом Мэрилин встречалась с коллегой по шоу «Битва экстрасенсов» Александром Штепсом.

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Фото:ВКонтакте, Instagram