Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые показала сына

В Сети появилось фото Мэрилин Керро с мужем и малышом.

В начале июля поклонники звезды популярного шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро узнали, что она стала впервые мамой. Отцом ее первенца стал норвежец Марк Хансен . Сегодня в Сети появилось первое фото молодой мамы с малышом.

Сказать, на кого похож кроха, пока невозможно: малыш запечатлен в профиль.

Ведьма рассказала, что когда впервые увидела сына, влюбилась — так же, как годом ранее влюбилась в его отца.

Ранее бойфрендом Мэрилин Керро был колдун Александр Шепс , с которым она встретилась на съемках российского шоу «Битва экстрасенсов». Всего ведьма приняла участие в трех сезонах проекта: в 14-м, 16-м и 17-м.

Долгое время о беременности и мужчине Мэрилин предпочитала не рассказывать публике:

Фото: instagram