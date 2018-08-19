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В сети начался флешмоб против инициативы властей ограничить количество приемных детей в семьях
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В сети начался флешмоб против инициативы властей ограничить количество приемных детей в семьях 

Аист на крыше 35 минут назад
Фото: Аист на крыше
В ответ на инициативу Министерства просвещения ограничить количество приемных детей в многодетных семьях до трех, в соцсетях стартовал флешмоб с хэштегом #четвертый_не_лишний.
Как сообщает Lenta.ru, суть флешмоба заключается в том, что приемные родители публикуют фото своей семьи, закрасив лица приемных детей.
Так они выражают свой протест и показывают какое бы мрачное будущее ждало этих детей, если бы они остались в детском доме.
Ранее министр просвещения заявила, что «семья не может быть как детский сад или семейный детский дом» и предложила сократить дозволенное количество приемных детей в семье.
Фото: Facebook / Олеся Лихунова
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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