В сети начался флешмоб против инициативы властей ограничить количество приемных детей в семьях

В ответ на инициативу Министерства просвещения ограничить количество приемных детей в многодетных семьях до трех, в соцсетях стартовал флешмоб с хэштегом #четвертый_не_лишний.

Как сообщает Lenta.ru, суть флешмоба заключается в том, что приемные родители публикуют фото своей семьи, закрасив лица приемных детей.

Так они выражают свой протест и показывают какое бы мрачное будущее ждало этих детей, если бы они остались в детском доме.

Ранее министр просвещения заявила, что «семья не может быть как детский сад или семейный детский дом» и предложила сократить дозволенное количество приемных детей в семье.

Фото: Facebook / Олеся Лихунова