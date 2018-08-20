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Власти передумали ограничивать число детей в приемных семьях
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Власти передумали ограничивать число детей в приемных семьях 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась против сокращения числа детей в приемных семьях до трех. Соответствующий пункт будет изъят из подготовленного ведомством проекта, передает «Интерфакс».
«Это неверный подход, и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется», — заявила глава ведомства.
Она пояснила, что законопроект разрабатывался расформированным Министерством образования и науки России и был разослан для сбора мнений регионам.
Ранее в распоряжение «Ленты.ру» попал текст законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей», пятый пункт которого запрещал россиянам, имеющим трех детей, брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов. Документ был подписан заместителейм министра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Исполнителем распоряжения было указано Министерство просвещения России.
Россиянки запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #четвертый_не_лишний в знак протеста против новой инициативы: приемные матери начали публиковать фотографии своей семьи с закрашенными лицами приемных детей с историями о том, какое трудное будущее ждало бы их дочерей и сыновей в случае принятия законопроекта.
16 августа министр просвещения России Ольга Васильева анонсировала предложение ужесточить требования к желающим усыновить ребенка и сократить допустимое число детей в приемной семье. Она заверила, что ужесточит отбор «очень здорово».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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