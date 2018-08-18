Маленький партизан. Почему ребенок не начинает говорить?

Родители всегда переживают, когда их ребенок совсем не говорит, а его сверстники уже болтают вовсю.

Семейный психолог и мама 11 детей Екатерина Бурмистрова рассказывает, как разобраться в причинах молчания и принять меры:

— Если в 2 года ребенок выражает свои желания, используя жесты и мимику, лучше показать его сначала логопеду, а потом психологу и неврологу. Зачастую оказывается, что помощь врачей ребенку не нужна, у него просто нет мотивации разговаривать. Ведь родители его и без слов понимают, исполняют любой каприз. И тут надо создать условия, чтобы малышу волей-неволей пришлось изъясняться.

Побуждайте к голосовому общению. Мягко, но настойчиво просите вслух объяснять, чего малыш хочет. Задавайте больше уточняющих вопросов. А сами постарайтесь говорить меньше. Когда мама практически не умолкает, у ребенка точно не возникнет желания включиться в диалог.

Приучайте к социуму, но постепенно. Многие дети начинают говорить, когда попадают в детский сад, но некоторые, напротив, сильнее замыкаются в себе, слова из них не вытянешь. Поэтому лучше сначала походить вместе на развивающие занятия, в небольшие группы. С 1,5 лет малышу уже нужно общаться со сверстниками. Находясь среди детей, он быстро смекнет, что надо как-то изъясняться, чтобы с ним играли и дружили.

Предлагайте вместе читать и разучивать стишки, скороговорки, потешки. Даже если ребенок не хочет их повторять за вами, не отступайте. Он их все равно запоминает и рано или поздно озвучит. Некоторым малышам нравятся песенки, они тоже помогают снять словесный барьер.

Контакты крохи с гаджетами и телевизором сведите до минимума. Визуальная информация очень сильно тормозит речевое развитие, потому что не стимулирует ребенка к активному общению.