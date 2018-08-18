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Маленький партизан. Почему ребенок не начинает говорить?
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Маленький партизан. Почему ребенок не начинает говорить? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Родители всегда переживают, когда их ребенок совсем не говорит, а его сверстники уже болтают вовсю.
Семейный психолог и мама 11 детей Екатерина Бурмистрова рассказывает, как разобраться в причинах молчания и принять меры:
— Если в 2 года ребенок выражает свои желания, используя жесты и мимику, лучше показать его сначала логопеду, а потом психологу и неврологу. Зачастую оказывается, что помощь врачей ребенку не нужна, у него просто нет мотивации разговаривать. Ведь родители его и без слов понимают, исполняют любой каприз. И тут надо создать условия, чтобы малышу волей-неволей пришлось изъясняться.
Побуждайте к голосовому общению. Мягко, но настойчиво просите вслух объяснять, чего малыш хочет. Задавайте больше уточняющих вопросов. А сами постарайтесь говорить меньше. Когда мама практически не умолкает, у ребенка точно не возникнет желания включиться в диалог.
Приучайте к социуму, но постепенно. Многие дети начинают говорить, когда попадают в детский сад, но некоторые, напротив, сильнее замыкаются в себе, слова из них не вытянешь. Поэтому лучше сначала походить вместе на развивающие занятия, в небольшие группы. С 1,5 лет малышу уже нужно общаться со сверстниками. Находясь среди детей, он быстро смекнет, что надо как-то изъясняться, чтобы с ним играли и дружили.
Предлагайте вместе читать и разучивать стишки, скороговорки, потешки. Даже если ребенок не хочет их повторять за вами, не отступайте. Он их все равно запоминает и рано или поздно озвучит. Некоторым малышам нравятся песенки, они тоже помогают снять словесный барьер.
Контакты крохи с гаджетами и телевизором сведите до минимума. Визуальная информация очень сильно тормозит речевое развитие, потому что не стимулирует ребенка к активному общению.
— По нормам, установленным еще в советское время, к 2 годам малыш должен говорить фразами, — говорит логопед с 40-летним стажем Наталья Пономарева. — Но по статистике лишь 10% современных детей им соответствуют. Остальные произносят отдельные слова и междометия: «мама», «дай», «да», «нет», «би-би», «ням-ням» и т.д. И тут нет повода для беспокойства. Однако в этом возрасте всем детям без исключения желательно побывать у логопеда. Он определит, нет ли нарушений в работе артикуляционного аппарата, понаблюдает, как кроха реагирует на обращенные к нему вопросы и просьбы… С 5 лет логопедическую помощь можно получить в детских садах, а потом в школах.
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