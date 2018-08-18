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«Я поднимал на нее руку, когда она была невменяемой». Алиев объяснил, почему бил бывшую жену
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«Я поднимал на нее руку, когда она была невменяемой». Алиев объяснил, почему бил бывшую жену 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Бывший полузащитник сборной Украины, киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев признался, что бил бывшую жену Татьяну.
«Я думаю, многие знают, что у нас еще идет судебный процесс с бывшей женой. Пока я об этом говорить не хочу. Потом расскажу, как и что у меня происходит. Могу сказать, что бывшая жена может говорить, что я плохой отец, но дети этого не скажут. Придет время и я всем расскажу, какая мать у моих детей. Уже неделю я не видел своих детей. Общаться по телефону… С этим человеком, подлым, у меня нет никакого желания. В первую очередь мне жалко своих детей.
Почему так происходит? Человек почувствовал власть, вылез в телевизор. Она думает, что если она была жена Алиева, то все может себе позволить. Но пройдет время, и я смогу рассказать о своем разводе, о дележке имущества, все как было. Я бы никогда в жизни не подумал, что мать моих детей может так поступать с отцом ее детей. А много всего было сказано.
Сколько процентов правды в том, что звучит из уст Татьяны? Я поднимал на нее руку, это правда. Но никогда не было, чтобы я приходил домой и просто ее бил. Я поднимал на нее руку, когда она была уже просто невменяемой. Бывало так, что мужик не залупается так, как делала это она. Сейчас ее все видят. Те люди, которые со мной общаются, понимают, что происходит.
А если верить СМИ, то можно надумать про меня всякого. Но придет время, я расскажу, что она за человек, и сколько боли она причинила и мне, и детям. Я ее не уважаю совершенно, как человек она для меня не существует, но она остается матерью моих детей», — цитирует Алиева Sport.ua.
«Из меня сделали изгоя-алкоголика». Александр Алиев рассказал, как все было на самом деле
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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