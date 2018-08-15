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Коллега поделился шокирующей правдой об Успенском
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Коллега поделился шокирующей правдой об Успенском 

РИА «ВистаНьюс» 15 августа 2018
«Любить детей я не обязан», — таким был ответ писателя, создавшего образ Чебурашки и других любимых мультяшных персонажей. Со своей дочерью автор известных рассказов также мог обходиться жестоко и даже отказывался помогать материально, несмотря на миллионы в карманах.
Коллега Валентин Постников, который был сыном другого известного писателя Юрия Дружкова, поделился шокирующей правдой об умершем Эдуарде Успенском. По словам сказочника, товарищ его отца был очень жестким, но веселым и успешным, однако помочь Постникову издать первые книги отказывался. Успенский пояснял свое решение фразой «Природа на детях отдыхает», соответственно, в успех Валентина не верил в самом начале.
Постников также рассказал, что дочь писателя однажды попала в аварию вместе с мужем, а Успенский даже не оставил пострадавших у себя дома, направляя в больницу.
Тем не менее, назвать создателя Чебурашки плохим человеком нельзя, считает Постников, ведь жесткость и серьезность сделали из писателя гениального автора вечных произведений, на которых выросли все «советские» дети.
Коллега писателя также отметил, что свою «нелюбовь» к детям Эдуард Успенский также мог объяснить.
«Моя задача — писать хорошие детские сказки, а любить детей я не обязан», — заявил однажды творец любимых детских образов, что Постников запомнил на всю жизнь.
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