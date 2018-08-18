Писал «что-то нехорошее»: мама девочки-подростка рассказала словесных подкатах математика к ее дочери

Математик № 1 из Москвы Дмитрий Ильвовский, который призывает к сексу с подростками для возрождения России, знакомился и писал несовершеннолетним девочкам. «360» известно как минимум об одном таком случае.

В соцсети мужчина ищет фотографии девушек и репостит их с комментариями сексуального содержания. «360» связался с мамой одной из попавших к нему на страницу девочек и выяснил, что это не просто записи.

Жительница Омска по имени Лариса рассказала, что Ильвовский нашел ее дочь Кристину в одной из групп «ВКонтакте» и начал «подкатывать» к ней, после чего она его заблокировала. Что именно он ей писал, девочка маме не рассказала. Ограничилась словами «что-то нехорошее».

«Добавился в какой-то группе, подкатывал словесно. Ну, и она заблокировала и больше с ним не общается», — пояснила Лариса.

Источник фото: профиль Кристины «ВКонтакте»

Ранее Ильвовский выложил в Сеть ролик, в котором призывает понизить возраст вступления в половую связь до 14 лет, а также учить детей создавать отношения и преподавать им сексологию с 10, 12, 14 лет Еще в одном ролике математик с 20-летним стажем предлагает 15-летним девочкам зарабатывать проституцией: «Нужно просто выйти на центральную площадь».