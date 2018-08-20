Играют все: Татьяна Навка рассказала о досуге в семье

Татьяна Навка и Дмитрий Песков имеют одинаковый взгляд на хороший досуг — как выяснилось, их многочисленная семья тяготеет к игральным костям и с большим удовольствием проводит вечера за азартной игрой. Причем, по уверениям Татьяны Навки, играют все, в том числе их 4-летняя дочь Надежда тоже разбирается в правилах игры.

Нарды — игра не только очень популярная во всех уголках мира, но еще и довольно древняя. Считается, что первый ее аналог был обнаружен в гробнице царя Тутанхамона (15 ст. до н. э.). Получив широкое распространение в средневековой Европе, игра приобрела название «трик-трак» от звука удара костей о деревянную игровую доску. Сегодня же практически в каждом крупном городе существует клуб любителей нард, и звездная семья фигуристки Татьяны Навки и Дмитрия Пескова также по достоинству оценили эту игру.

Олимпийская чемпионка обнародовала фотографию своей 4-летней дочери, довольно позирующей рядом с игральной доской, и отметила, что в их большой и дружней семье все с удовольствием проводят время за этой увлекательной стратегической игрой. «Все от мала до велика в нашей семье играют в нарды», — сообщила Татьяна, полностью поощряя интерес 4-летней Надежды к этой игре.