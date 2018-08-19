Ксения Собчак рассказала о достижениях сына в 1 год и 9 месяцев

Мальчик восхитил подписчиков своими умениями.

Телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак все чаще делится видео и фото с участием единственного сына Платона. Вчера мальчику исполнилось ровно 1 год и 9 месяцев. В честь этой даты звезда решила рассказать, что уже умеет Платон. В результате, ребенок смог удивить своими способностями часть подписчиков Ксении.

1 год и 9 месяцев сегодня. 18 — наше счастливое число ❤️ Ныряем, смело берем красивых женщин за руки, считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!

— рассказала Ксения Собчак, поделившись иллюстрацией одного из умений Платона. На фото мальчик как раз держит девочку за руку.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

18 Авг 2018 в 11:10 PDT «Очень приятно видеть вас такой — любящей и нежной. 🌹Вам очень идёт быть мамой», «Круто, мой пока не считает», «Предложения из 5 слов в 1,9 — это очень круто👍», «Так у вас вундеркинд растет», «Вы молодцы👍❤! Мой сыночек еще не говорит, только три слова, хотя нам уже 1 год и 11 месяцев», «Ничего себе 👍🏻👍🏻», «Вы в 2 года уже считаете до 10? Надо же», — восхищаются подписчики. Многие также отметили, что в развитии мальчика наверняка немалую роль играют и гены его талантливых родителей.

Кстати, Ксения чуть раньше признавалась, что Платон изменил ее взгляды на детей и материнство. Действительно, телеведущая часто позволяла себе довольно резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый пользователь не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы». Даже под данным постом можно найти такие комментарии, но многие поддерживают Ксению за то, что она не побоялась изменить своим взглядам и начала иначе относится к малышам.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

4 Июн 2018 в 1:01 PDT Напомним, что 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика родители не показывают. Даже на новых фотографиях оно либо затемнено, либо ребенок снят в профиль.

Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

15 Апр 2018 в 9:09 PDT Фото: Instagram / @xenia_sobchak