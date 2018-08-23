Новое видео Сергея Лазарева с сыном развеселило поклонников

Искренний смех ребенка не оставил подписчиков равнодушными.

Известный певец Сергей Лазарев старается все свое свободное время уделять сыну Никите. Сейчас артист отдыхает с ребенком в Греции. Сергей Лазарев решил поделиться с подписчиками семейным видео, на котором Никита просто заливисто смеется, пока звездный папа строит ему забавные «рожицы».

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

23 Авг 2018 в 8:25 PDT Вместо тысячи слов…😂 счастье мое) хохотунчик)

— подписал видеоролик Сергей Лазарев.

«Боже, до слез мило❤️❤️❤️❤️😭❤️❤️❤️❤️», «Заразительно❤❤❤😂😂😂👍🏻», «Можно смотреть бесконечно😍😍😍», «Я просто таю от такой милоты.. 😍😆», «Сплошной позитив😊😊😊», «На это можно смотреть бесконечно 😍😍😍 бесценные минуты счастья 😍😍😍😍 милашки 😍😍😍😍😍», «Такие хорошие, милые, красивые, смешные, счастливые, так и хочется с вами посмеяться 😂😂😂😃😄😄», — не смогли сдержать эмоций поклонники певца.

Отметим, что впервые лицо мальчика Сергей показал 31 декабря, в преддверии Нового года, на своей странице в Instagram. До этого момента певцу даже иногда приходилось снимать номера в отелях под чужими фамилиями, чтобы Никита мог навещать папу во время гастролей. Теперь же семье живется гораздо спокойнее.

Получается, что Сергей Лазарев 2,5 года скрывал сына. По имеющимся сведениям, 33-летний певец ни разу не связывал себя узами брака. С 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с популярной телеведущей Лерой Кудрявцевой . В 2015 году в одном из интервью певец намекнул, что состоит в отношениях с девушкой из «околомузыкальной сферы». Больше ничего о матери ребенка не сообщается. Также есть версия, что Сергей Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. По крайней мере, так утверждает его коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров

Я узнал о том, что у него родился сын, когда это случилось. И тоже от суррогатной матери,

— заявил Киркоров в телепередаче «Секрет на миллион».

Кстати, недавно сын Сергея Лазарева заявил, что хочет стать гитаристом. Звездный папа практически не удивился такому решению. Артист показал в сториз Instagram своего наследника, который радостно бренчал на струнах басс-гитары. Оказалось, мальчик уже знает, какую профессию выберет.

Ты гитаристом будешь, Никит?

— спросил звездный отец у сына.

Мальчик уверенно подтвердил догадки своего папы.

«Ты в эпицентре жизни моей…» ❤️ #N #никитасергеевич #Лазаревы #ПапаСын

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

25 Июл 2018 в 7:42 PDT Фото: Instagram @lazarevsergey