Сергей Лазарев показал себя и Юлию Волкову в детстве

На своей странице в Instagram популярный певец опубликовал архивное фото из детства.

Сергей Лазарев часто делится с поклонниками кадрами из личной жизни. Сегодня, например, он выложил в соцсети снимок, который привел фолловеров певца в восторг.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

22 Авг 2018 в 12:31 PDT Кто эти дети? 😂😂 узнали? Я с трудом))) 😂😂😂 детство-детство, ты куда ушло!? ❤️❤️❤️ с Юлей Волковой! Год 1997,

— подписал фото артист.

Подписчики оставили множество комментариев, а многие заметили, что Юлия Волкова очень похожа на… Гермиону!

«Прям будто Гермиона стоит», «Вас сразу можно узнать, Юлю с трудом», «Она здесь на Эмму Уотсон похожа», «Ну не знаю, Серень. Чего ты там с „трудом“. Я лично твое личико сразу узнала», «Узнала сразу, даже не верится, что вы столько лет знакомы!»

— пишут поклонники.

Вообще же Сергей Лазарев старается все свое свободное время уделять сыну Никите. Артист почти всегда проводит с ним выходные. Часто он водит сына в парк, и они вместе гуляют там с домашними собаками. Недавно артист показал поклонникам очередное фото с одной из таких прогулок.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

18 Авг 2018 в 10:29 PDT Отметим, что впервые лицо мальчика Сергей показал 31 декабря, в преддверии Нового года, на своей странице в Instagram. До этого момента певцу даже иногда приходилось снимать номера в отелях под чужими фамилиями, чтобы Никита мог навещать папу во время гастролей. Теперь же семье живется гораздо спокойнее.

«Ты в эпицентре жизни моей…» ❤️ #N #никитасергеевич #Лазаревы #ПапаСын

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

25 Июл 2018 в 7:42 PDT Напомним: в декабре 2016 года выяснилось, что Сергей Лазарев 2,5 года скрывал сына. Оказывается, артист успел стать отцом еще в 2014 году. По имеющимся сведениям, 33-летний певец ни разу не связывал себя узами брака. С 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с популярной телеведущей Лерой Кудрявцевой . В 2015 году в одном из интервью певец намекнул, что состоит в отношениях с девушкой из «околомузыкальной сферы». Больше ничего о матери ребенка не сообщается. Также есть версия, что Сергей Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. По крайней мере, так утверждает его коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

7 Июл 2018 в 7:29 PDT Я узнал о том, что у него родился сын, когда это случилось. И тоже от суррогатной матери,

— заявил Киркоров в телепередаче «Секрет на миллион».

Фото: Instagram / @lazarevsergey