Сергей Лазарев восхитил поклонников милым фото с сыном

Артист с радостью делится счастливыми семейными моментами.

Известный певец Сергей Лазарев старается все свое свободное время уделять сыну Никите. Артист почти всегда проводит с ним выходные. Часто Сергей Лазарев водит сына в парк, и они вместе гуляют там с домашними собаками. И вот, на днях, артист показал поклонникам очередное фото с одной из таких прогулок.

Всем хороших выходных!

— подписал снимок артист.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

18 Авг 2018 в 10:29 PDT «Прекрасные сын и отец!», «Всем четверым очень повезло», «А в глазах океан счастья», «Такие все классные!❤Отличного настроения всегда вам, сил, терпения, здоровья!», «Прелесть!», «Такие сладкие», — восхищаются поклонники.

Отметим, впервые лицо мальчика Сергей показал 31 декабря в преддверии Нового года на своей странице в Instagram. До этого момента певцу даже иногда приходилось снимать номера в отелях под чужими фамилиями, чтобы Никита мог навещать папу во время гастролей. Теперь же семье живется гораздо спокойнее.

Напомним, в декабре 2016 года выяснилось, что Сергей Лазарев 2,5 года скрывал сына. Оказывается, артист успел стать отцом еще в 2014 году. По имеющимся сведениям, 33-летний певец ни разу не связывал себя узами брака. С 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с популярной телеведущей Лерой Кудрявцевой . В 2015 году в одном из интервью певец намекнул, что состоит в отношениях с девушкой из «околомузыкальной сферы». Больше ничего о матери ребенка не сообщается. Также есть версия, что Сергей Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. По крайней мере, так утверждает его коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров

Я узнал о том, что у него родился сын, когда это случилось. И тоже от суррогатной матери,

— заявил Киркоров в телепередаче «Секрет на миллион».

Фото: Instagram / @lazarevsergey

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