Ирина Дубцова: «Бывший муж — мой лучший друг»

Ирина не витает в облаках, где, казалось бы, ей положено бесконечно черпать вдохновение. Песни, полные личных переживаний и часто — глубокой грусти, Дубцова сочиняет для себя и коллег по сцене «без отрыва от производства»: ведь она мать и глава семьи, а значит, на ней тысяча земных забот одновременно. Но меньше всего на свете она похожа на замученную бытом женщину. «Сын — компьютерный гений» — Какая музыка сейчас чаще всего звучит у вас в машине или в наушниках? И что слушает ваш сын?

— Все зависит от моего настроения. В основном я люблю слушать в машине «Русское Радио», сегодня ловила наш со Стасом Пьехой дуэт «Зависимы» и «Сдавайся» от Сергея Лазарева . Всегда приятно слышать песни своего авторства на радиостанциях. А если я еду на какой-нибудь радиоэфир, то включаю эту волну, чтобы поддержать разговор уже в студии. Что касается Артема, то в его плейлисте нет моих песен, но он знает их наизусть. Сын — меломан. Из его плейлиста: Panic! At the Disco, Imagine Dragons, System of a Down, Metallica (американские музыкальные группы. — Ред.).

— Плейлист Артем составил по рекомендациям мамы?

— У сына прекрасный музыкальный вкус. Если честно, это он иногда открывает мне новинки, которые я бы и не услышала по радио.

— Школьники теперь круглосуточно сидят в интернете. Как-то контролируете этот процесс?

— Я считаю, что интернет в разумных пределах делает благое дело. Многие вещи, которые знает Артем, не знаю даже я. Иногда чувствую себя дурочкой, когда общаюсь с ним, особенно если речь заходит о компьютерах. Для нас больная тема — это онлайн-игры. Я пытаюсь донести до сына, что не надо покупать виртуальные вещи за реальные деньги. «Мама, можно я куплю нож в игру за три тысячи рублей? Иначе я не смогу пройти этот уровень!» — думаю, многие родители слышали это от своих детей.

фото: Личный архив

— Артему 12 лет — подростковые бунты уже случаются? Как справляетесь с переходным возрастом?

— Мы пока особо с этим не столкнулись. Понимаю, что вот уже совсем скоро переходный возраст наступит, но пока все тихо. Бунты бывают, как и у всех мальчишек, но пока не было ничего серьезного, с чем было бы сложно справиться.

— Чем увлечен ваш сын? О какой профессии мечтает?

— Артем у меня компьютерный гений! Мечтает стать разработчиком программ и игр. Активно интересуется всеми новинками и как орехи щелкает программы. Я иногда его прошу помочь мне в чем-то разобраться, и он всегда говорит: «Ну ты деревня, мам!» (Смеется.)

— После развода вам удалось сохранить добрые отношения с бывшим мужем Романом Черницыным ради воспитания ребенка. Какой совет дадите женщинам, которым только предстоит научиться общаться с бывшими?

— Наша дружба получилась благодаря моей глубочайшей дипломатии. Я приложила к этому максимум усилий. Когда мы только разошлись, Рома был обижен. Медленными шажками мне удалось наладить наше общение. Сейчас я уверенно могу сказать: Рома — мой самый близкий и лучший друг. Бывает так, что любовь проходит, но вы все равно живете вместе, потому что думаете, что это хорошо для ребенка. С каждым днем ваш партнер раздражает все больше, но вы терпите, потому что думаете: у ребенка должна быть полноценная семья! Поверьте, когда дети вырастут — они этого не оценят. Я убедилась в этом на своем опыте и примере друзей. Я не раз видела, как люди расходились — и дети чувствовали себя счастливее, потому что не видели, как родители ссорятся. Я считаю, что, если любовь прошла, нужно разводиться. Независимо от того, есть дети или нет.

Бывший муж Ирины Роман участвует в воспитании сына Артема. фото: Личный архив

— Кто более строгий родитель?

— Артем в своем недавнем интервью рассказал, что бабушка! (Смеется.) Я никогда на него не ругаюсь и не наказываю. Хотя один случай все-таки был. Мы всей семьей отправились в Париж на запись джинглов для «Ретро FM», где мой голос звучит в каждой заставке. И Артем что-то натворил. Мы поставили его в угол, и сразу же нам с мамой стало его жалко. Постоял он всего минут пять, и больше мы не выдержали. Если и происходит что-то, то мы просто лишаем его компьютера на день или два. Для детей это куда страшнее, чем постоять просто в углу.

— Как-то вы сказали, что мама — лучшая няня для Артема. Сейчас она также ваша главная помощница?

— Мама мне очень помогает в воспитании сына. Когда я на гастролях, то с ним всегда бабушка. Безусловно, я всегда контролирую выполнение домашних заданий, но в основном полагаюсь на нее. С Артемом у нас очень доверительные отношения, в нашей семье нет никаких секретов друг от друга. Мы всем делимся в общей группе WhatsApp, на связи 24 часа в сутки. Маму, конечно, балую и периодически отправляю ее отдыхать. А чаще всего ездим всей семьей на мои любимые Мальдивы. Там каждый сможет отдохнуть друг от друга. «Верю во вторую половинку» — Вы уже с 15 лет пели в ресторане в Волгограде. Так приобрели музыкальную практику и заработали на карманные расходы. Думали о каком-то подобном опыте для своего ребенка?

— Не думала. Артем прекрасно учится в Ломоносовской школе, копит свои собственные деньги. Уверена, что у него не будет проблем с заработком, когда придет для этого время. Когда Артему было 7 лет, он накопил на поездку в Париж, чтобы мы провели там несколько дней вдвоем. Конечно, нам не хватило его денег на билеты и гостиницу, но зато сын смог пригласить меня на свои деньги в Диснейленд.

Артем мечтает стать разработчиком компьютерных программ и игр. Сын и маме помогает разобраться в гаджетах. фото: Личный архив

— Сейчас в моде шутка: «В любой ситуации оставайся мужчиной. Поняла?» Вам часто приходится брать на себя решение мужских бытовых проблем?

— В каждой шутке есть доля правды. Все свои деньги я зарабатываю сама и решаю все свои проблемы тоже сама. С неба мне, как и многим, ничего не падает, украсть артисту невозможно, так что получить свои деньги можно, только потратив время, силы и эмоции. Я сама пойду и заработаю. И куплю дом (пусть в ипотеку), чтобы моя семья жила в комфорте. И ездить буду с водителем — просто потому, что нет сил и нервов рулить в бесконечных пробках и можно кучу дел переделать, пока ты на пассажирском сиденье. И поедем отдыхать всей семьей на Мальдивы — потому что знаю, можно найти поездку за те деньги, которые обычно тратят на Турцию. «Хочу, могу и делаю!» — вот мой бессменный девиз.

— Опишите идеальный выходной день Ирины Дубцовой.

— Это день, проведенный со своей семьей. Сейчас лето, и я по традиции собираю большую компанию у себя на веранде и угощаю всех шашлыками, которые жарю на мангале сама. Очень люблю готовить и делаю это прекрасно. Не так часто из-за работы мне удается видеть семью, но как только выпадает выходной, то он обязательно посвящен родным людям.

— Как отдыхаете этим летом?

— Два первых летних месяца у меня было много гастролей, поездки на музыкальные фестивали. Может быть, удастся в августе на недельку отправиться куда-нибудь в Европу.

Вот такой улов от Ирины Дубцовой! Рыбалка — хобби выходного дня. фото: Личный архив

— Вы чувствуете, какая песня непременно станет хитом? Может, когда вы описываете собственные жизненные коллизии?

— Личные переживания не играют абсолютно никакой роли в написании песни. Я музыкант. Делаю все искренне и от души. Когда пишу песню, то не думаю о том, попадет она в «Золотой граммофон» или нет. Мне важно, чтобы она трогала моих слушателей. Действительно, люди когда слышат мою новую грустную песню, то почему-то сразу думают, что у меня что-то случилось. Совершенно не так! Не все мои песни автобиографичны. Есть известные: «О нем», «Роман», «Кому? Зачем?» — да, они обо мне. Очень многие написаны по историям близких. Например, «Медали» — это песня о моей подруге и ее расставании с мужчиной. Они мечтали о ребенке, но он так и не появился в этом союзе. «Я очень эмоциональный человек, достаточно влюбчивая» — Но все же расскажите, какую песню вы написали после сильнейшего эмоционального потрясения?

— У меня была большая любовь… Более того, человек, которому посвящена песня «О нем», еще 11 лет вдохновлял меня в моем творчестве. Последняя песня, обращенная к нему, — «Ешь, молись, люби». После эта история платонического чувства закончилась.

— Вы рассказывали, что часто первая уходили от мужчин. Жалеете хотя бы об одном таком расставании?

— Я очень эмоциональный человек, достаточно влюбчивая. Искренне верю в существование своей второй половинки, которую, как мне кажется, пока не встретила. И честно могу сказать, что не жалею ни об одном своем расставании. «Мужчина должен быть сильнее меня» — Верите в гороскопы, прогнозы на будущее?

— Верю, даже увлекаюсь нумерологией. Меня этому научила моя подруга Клара, известный нумеролог. Мы познакомились в 2011 году, когда я переживала потерю отца. Жила с чувством вины, что так и не успела к папе даже на полчаса. Клара с помощью цифр объяснила, что никто не виноват в смерти папы. Мне стало легче. Позже я сама научилась делать прогнозы себе и подругам. Еще ни разу эта наука меня не подводила.

Ирина с папой — музыкантом Виктором Дубцовым. фото: Личный архив

— Какое интересное предсказание в вашей жизни сбылось?

— У меня очень хорошо развита интуиция, которая меня тоже никогда не подводила. А если вспоминать предсказания, то есть одно интересное. Это произошло на гастролях группы «Девочки». К нам подошла гадалка на вокзале и предложила рассказать наше будущее. Помню, что мне она сказала, что я первая из всех девочек выйду замуж и рожу ребенка. Так это и сбылось! Но тогда я не могла воспринять эту информацию серьезно.

— Говорят, есть люди, которые рождаются с ощущением счастья. А есть такие, кто живет больше тревогами и переживаниями. Вы к какому типу людей относитесь?

— Определенно к типу людей, которые рождаются с ощущением счастья! Но когда я стою за кулисами, то это совершенно другой человек. Я очень боюсь, и меня всю трясет. На проекте «Точь-в-точь» меня даже называли «паника-истерика». Потому что так сильно, как я, больше никто не волновался.

— Какие три качества в мужчине вы цените больше всего? И какие терпеть не можете?

— Моим мужем будет мужчина, который станет мне другом, разделяющим со мной радости, успехи, готовый делиться кайфом от дела, которым занимается сам. Мужчина, такой же внимательный к своим родителям, как я к своим, для которого также важна семья и дети. А еще он должен быть сильнее меня, чтобы я уважала его и гордилась. И с шикарным чувством юмора — без этого никуда. А что касается качеств, которые навсегда испортят впечатление, то это безответственность, отсутствие чувства юмора и всяких манер.

— Какой будет Ирина Дубцова через 20 лет?

— Честно скажу, никогда не загадывала. Я живу сегодняшним днем и радуюсь жизни! Не пытаюсь задуматься о том, что будет через 5, 10, 20 лет. Никто не знает. Мы предполагаем, а Господь располагает. Пусть это останется сюрпризом и для меня.

Личное дело Ирина Дубцова родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде. С 11 лет пела в детском музыкальном коллективе «Джем», созданном родителями. В 17 лет стала солисткой группы «Девочки», переехала в Москву. Окончила Волгоградский институт искусств. Победительница «Фабрики звезд-4». В 2005 году вышел дебютный альбом певицы «О нем». Дубцова пишет песни многим звездам эстрады. Победительница проекта «Точь-в-точь». В 2006 году у Ирины Дубцовой и музыканта Романа Черницына родился сын Артем. Сейчас Ирина в разводе.