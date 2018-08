— Все зависит от моего настроения. В основном я люблю слушать в машине «Русское Радио», сегодня ловила наш со Стасом Пьехой дуэт «Зависимы» и «Сдавайся» от Сергея Лазарева . Всегда приятно слышать песни своего авторства на радиостанциях. А если я еду на какой-нибудь радиоэфир, то включаю эту волну, чтобы поддержать разговор уже в студии. Что касается Артема, то в его плейлисте нет моих песен, но он знает их наизусть. Сын — меломан. Из его плейлиста: Panic! At the Disco, Imagine Dragons, System of a Down, Metallica (американские музыкальные группы. — Ред.).