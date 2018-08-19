Готовность ребенка к школе

Малыш «созрел»

Достаточный для старта обучения в первом классе уровень психологического развития ребенка специалисты называют школьной зрелостью. Это понятие подразумевает ряд критериев, по которому психологи оценивают, способен ли кроха успешно учиться в учреждении. Если он «созрел», то школьная программа будет в зоне его ближайшего развития, и первоклассник справится с задачами новой для него жизни. Если же зона ближайшего развития пока ниже требуемого уровня, малыш рискует попасть в ряд отстающих учеников, и школа не будет приносить ему никакого удовольствия. Вот так психологи могут сразу спрогнозировать успешность первого года обучения ребенка в школе, проведя диагностику без пяти минут первоклассника вместе с учителем. В общей сложности у ребенка оценивают физическую и психологическую готовности к школе. Вторая включает в себя интеллектуальную, социальную, личностную и эмоционально-волевую. Рассмотрим все виды готовности подробнее.

Личностная готовность

Подразумевает то, что малыш готов учиться, заниматься «взрослыми» делами, интересоваться предстоящей школьной жизнью. Ребенок считается готовым личностно, если он осознает и принимает свой новый статус — ученика — и новую границу своей ответственности. Определить эту готовность легко, спросив малыша, хочет ли он пойти в школу, и почему. Если вы получили ответ, в котором заключено стремление к новым знаниям и взрослым обязанностям, кроха готов. А в случае, если вы услышали про красивое платье, новый портфель и интересных друзей, личностная готовность ребенка к школе — под сомнением.

Готовить личность ребенка к первому классу можно, например, играя дома в школу. Малыш будет выступать пока только в роли ученика, а мама — учителя. При этом главная задача — донести до ребенка функции и задачи школьника, а также постараться, чтобы он просидел хотя бы полчаса, не отвлекаясь на игрушки или мультики. Так кроха научится играть роль ученика. Также специалисты советуют больше беседовать с детьми об авторитете взрослых людей и необходимости уважительного общения с ровесниками, которые вскоре станут его одноклассниками.

Социальная готовность

Оценивая ребенка по этому критерию, психологи анализируют умение будущего первоклассника взаимодействовать с окружающим миром. Как правило, это — не проблема, если ребенок посещал детский сад. В дошкольном учреждении он наверняка научился взаимодействовать с воспитателями и своими ровесниками.

В школе особенно важными становятся такие социальные навыки ребенка, как умение слушать, делиться, соблюдать очередь, готовность подчиняться требованиям старших и при необходимости проявлять свои лидерские качества.

Отрабатывать с малышом бытовые ситуации, умение разрешать конфликты и искать компромиссы — опять-таки можно в игровой форме, устраивая для ребенка разные ситуации, где нужно выбирать модель поведения. Без соответствующих коммуникативных навыков даже самый милый и интеллектуально развитый малыш рискует стать изгоем.

Интеллектуальная готовность

Это — необходимый для первого класса «багаж» знаний. Без пяти минут первоклассник должен иметь базовое представление об окружающем мире, уметь решать самые простые задачки, обладать достаточным словарным запасом до 3500 слов, хорошей памятью, быть внимательным и любознательным. Здесь подразумевается и речевая готовность ребенка, то есть его умение четко произносить буквы, связывать слова в правильно оформленные предложения и умение различать звуки. Без этого «набора школьника» крохе не совладать с программой обучения.

Необходимую интеллектуальную подготовку малыши получают на протяжении нескольких лет в детском саду, поэтому, если ребенок дошкольное учреждение не посещает, лучше позаботиться о том, чтобы он получал необходимые знания от профессиональных педагогов на каких-либо других развивающих занятиях.

Эмоционально-волевая готовность

Она же — мотивационная готовность. Эта сторона школьной зрелости включает в себя интерес ребенка к новой жизни, радостное ожидание начала занятий, позитивное отношение к школе в целом, стремление получать знания, преодолевать «взрослые» трудности и достигать высоких результатов в учебе. Исходит такая мотивационная подготовка ребенка к школе в основном от родителей.

Распространенной проблемой многих современных малышей является завышенная самооценка, поэтому родителям, заметившим проявление этого качества у своего чада, лучше выбрать верную модель воспитания вместе с психологом. Кроха должен осознавать положительные и отрицательные качества своего характера и, в идеале, конечно, стремиться к самосовершенствованию.

Высокий уровень эмоционально-волевой готовности ребенка к школе педагоги считают ключом к успешному обучению первоклассника. Ведь даже если замотивированный ребенок столкнется с трудностями, он их с легкостью преодолеет!

Физическая готовность

Здесь важно проанализировать, наколько соответствуюет развитие ребенка возрастным нормам. Оценить рост и массу тела, работоспособность, утомляемость, общие физические показатели, группу здоровья, а также условные реакции без пяти минут первоклассника помогут врачи. Подготовить малыша по остальным параметрам — задача мам и пап. Ребенка можно считать готовым к школе, если он:

Умеет бегать, прыгать, ползать, приседать, делать наклоны;

Может держать ручку, рисовать линии, складывать бумагу;

Самостоятельно умывается, чистит зубы, моет руки, посещает туалетную комнату, одевается;

Умеет пользоваться столовыми приборами;

Сам завязывает шнурки;

Убирает за собой посуду;

Организует порядок на рабочем месте, следит за своим внешним видом;

Собирает, складывает свои вещи.

Как разновидность физической готовности ребенка к школе различают готовность моторную. Это подразумевает владение первоклассника своим телом и способность им управлять. Педагоги оценивают координацию рук малыша, развитие тонкой моторики, которая готовит его к письму. Ребенок может не уметь выводить буквы в прописях, но на написание фигур в воздухе или на больших листах бумаги он должен быть способен.

Критерии невысоки. Но очевидно, что без этих умений любому ребенку придется в школе нелегко. Поэтому, если есть пробелы, самое время наверстать упущенное и срочно обучить ребенка до 1 сентября.

Конечно, если среди перечисленных навыков, умений и стремлений вы обнаружили отсутствие нескольких у вашего ребенка, это не повод забирать документы из школы. Других вариантов все равно нет: в возрасте семи лет любой кроха превращается в первоклассника. Однако это — повод уделить внимание ряду особенностей вашего малыша и при необходимости обратиться к специалисту. Все-таки вы выпускаете свое чадо в новую жизнь, и новоиспеченный ученик обязательно со всем справится, если рядом будут его мама и папа.