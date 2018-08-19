«Мам, дай денег»: как правильно инвестировать в бизнес-идеи своих детей

Как поддержать ребенка в необычных начинаниях, которые в будущем могут принести ему неплохой доход.

Инвестиции в ребенка — это не только деньги. Предпринимательские способности можно развивать и поддерживать разными способами. Полезно давать детям нужную литературу, играть с ними в развивающие игры, отправлять их на бизнес-курсы. Одним словом, всецело способствовать развитию нужных навыков.

Менеджер онлайн-маркетплейса для поиска репетиторов Preply Виктория Жукова поделилась инструментами для развития бизнес-способностей у детей с раннего детства и до подросткового периода.

От 3 до 5 лет: ты мне — я тебе, или Азы экономики

Наверняка ребенок уже умеет считать и играет с детьми во дворе в «магазин», используя вместо денег древесные листочки. А может быть, вы уже не раз поручали ему выбрать какой-нибудь продукт в супермаркете. Самое время рассказать, как товары оказались в этом магазине.

Заложить фундамент предпринимательских навыков поможет рассказ о том, как производятся товары. Например, молоко проходит такой путь: фермер покупает корову, вкладывается в ее кормление, доение, потом доставляет молоко на молочную фабрику. Там напиток проверяется, обрабатывается, фасуется в пакеты и попадает в магазин. Еще стоит рассказать ребенку о том, как раньше одни товары обменивались на другие. И почему одни товары дешевле, а другие — дороже. И как вообще появились деньги.

Для закрепления новых знаний на практике можно провести ярмарку в детском саду. Нужно заранее договориться с другими родителями, что готовить для нее. Обычно это сладости или лимонады и компоты, которые охотно покупают родители и гости ярмарки.

Практикуйте позитивную психологию, она формирует лидерские качества. Вместо фраз «Плохо», «Не вздумай», «Ты еще маленький, ничего не понимаешь», «Ничего не получится» стоит говорить: «Давай подумаем, почему у тебя не получается», «А как еще можно повести себя в этой ситуации».

Ребенок как минимум станет увереннее в себе, а это тоже фундамент успеха.

Развивайте один из главных soft skills — коммуникабельность. Для начала можно просто спрашивать ребенка, чем он занимался в саду: что радовало, а что — нет. Если были конфликты со сверстниками — обсудить, как ребенок повел себя в ситуации. Важно проговорить сценарии выхода из конфликтов. Пригодятся и рассказы о преодолении трудностей — в формате сказки.

От 6 до 8: уроки капитализма

В этом возрасте дети уже достаточно общительны, разговорчивы и любопытны. Личность только начинает формироваться, а потому важно дать ребенку как можно больше возможностей проявить себя.

Подогреть интерес к предпринимательству помогут настольные игры. Конечно, игры должны быть экономической тематики. Например, «Монополия» или ее аналоги «Капиталист», «Игра в жизнь» и многие другие.

Большинство рассчитано на возраст от 8 лет, но это только формально.

Что касается хобби, можно выбрать кружок или даже два-три. Здесь важно прислушиваться к собственному ребенку. Дети разные, одному два кружка перебор, а другой и в трех комфортно себя чувствует. Учиться можно рукоделию, кулинарии, IT или искусству. Главное, чтобы нравилось.

Полученные навыки можно сразу монетизировать. Скажем, если ребенок увлекся handmade — есть шансы, что одноклассники охотно будут покупать изделия за небольшую плату. Это лучше обсудить с другими родителями и учителями, чтобы не было конфликтов.

Полезно продолжить традицию с ярмарками на заднем дворе школы. Объединиться могут несколько классов. До старта нужно подумать о ценах и возможных скидках, по завершении вместе подсчитать вырученные деньги, сравнить их с затратами на подготовку и производство товаров.

Что касается лидерских качеств, полезными будут уроки эмпатии — сопереживания другим. А еще уроки тайм-менеджмента: предложите ребенку спланировать день (учебу и досуг), а затем проанализировать, какие часы были эффективными, а где утекало время.

От 9 до 12 лет: командный игрок

Скорее всего, ваш ребенок уже пользуется смартфоном. А значит, помимо игрушек, хорошо будет показать ему практичные приложения — от «напоминалок» (вроде Todoist) до планировщика бюджета (вроде Monefy).

Самое время рассказать об инвесторах и бизнес-ангелах, которые выделяют суммы на развитие дела.

Для закрепления навыков пригодятся бизнес-игры для смартфонов и планшетов. В Google Play и App Store есть множество приложений, где можно в игровой форме протестировать бизнес-идеи: от кофейни до пиццерии.

Например, «Курортный магнат», «Моя кофейня», «Мегаполис».

Полезны любые приложения для планирования бюджета: «Журнал расходов», «Семейный бюджет». Можно выделить ребенку небольшую сумму на карманные расходы на месяц и предложить спланировать бюджет самостоятельно. Если сможет сэкономить — вложит остаток в собственное дело (например, купит новые материалы для handmade) или сходит с друзьями в кино.

Еще одно полезное приложение — планировщик времени (например, Any.Do), он научит дисциплине.

Отличное время, чтобы научиться командной работе, попробовать распределять задачи в коллективе. Это можно практиковать, давая детям групповые задания, совместные проекты, где у всех одна цель и своя роль.

От 13 до 17 лет: время действовать

Это сложный период для родителей. Детство позади, и чадо активно ищет себя: примеряет новые образы, экстремальные стрижки, громко слушает музыку и много общается со сверстниками.

Поэтому задача семьи — сделать времяпрепровождение со сверстниками полезным.

Можно отдать ребенка на курсы по основам MBA для детей (например, Kinder MBA). В программу входит тайм-менеджмент, командная работа, управление финансами, бизнес-планирование и другое.

Полезно ходить с ребенком на встречи и конференции с российскими стартаперами и предпринимателями.

Для вдохновения пригодится специальная литература. Чтобы научиться планировать и воплощать мечты в жизнь, юным читателям подойдут книги «Мечтай правильно» Барбары Шер, «Победитель. Как достичь колоссального успеха и повлиять на мир» Стивена Котлера и «Продавец обуви. История Nike, рассказанная ее основателем» Фила Найта.

Во всем мире для развития бизнес-мышления читают книги«Бедный папа, богатый папа» Роберта Кийосаки, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд , «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассима Николаса Талеба, «Четыре шага к озарению» Стива Бланка, «От нуля к единице» Питера Тиля, Блейка Мастерса, «От хорошего к великому» Джима Коллинза

Если ребенок не очень любит читать, наверняка он оценит хорошее кино. Например, «Джой» (2015), где рассказана история Ingenious Designs Джой Мангано. Фильм «Социальная сеть» (2010) покажет историю создания Facebook через череду взлетов и падений фаундера. Сериал «Стажер» (The Apprentice) с Дональдом Трампом — о том, какие личностные качества важны в бизнесе.

На каникулах можно учиться нетворкингу и искать новые бизнес-идеи в специализированных лагерях. А если хочется совместить это с практикой иностранного языка — тогда смело отправляйте ребенка в экономический лагерь за границу.

В этом возрасте полезной будет беседа о краудфандинге (общественном финансировании проектов). Самая популярная в мире платформа — Kickstarter, который финансирует проекты во всех сферах деятельности. IndieGoGo финансирует предпринимательство и технологические стартапы. На «Планете.ру» (российский аналог) деньги получают проекты в сфере журналистики, образования, литературы, музыки и научных исследований.

Для вдохновения стоит рассказать юному предпринимателю об успешных стартапах, которые получили финансирование благодаря краудфандингу. Например, проект 3D-ручки Lix собрал на краудфандинге £731 690, а умные наушники Dash — $3 390 551.

Такие примеры вдохновят чадо на создание собственного проекта, а полученные лидерские качества помогут преодолеть любые сложности.