Эти ужасные-ужасные дети! И те, кому они мешают

Маленькие дети — это не только радость и умиление, это еще и огромный раздражитель, и не только для родителей. О противостоянии «общество — маленькие дети», особенно острым в последние годы, — в тексте журналиста и матери троих детей Анны Кудрявской-Паниной.

Каждый раз, когда мне попадаются записи в соцсетях, в которых недовольные, возмущенные или разъяренные пользователи гневаются и выливают тонны негатива в интернет после нескольких минут или часов вынужденного пребывания с чужим ребенком в замкнутом пространстве, мне становится очень грустно. Накидывая текст для этой заметки, я заранее знала, сколько издевательских ярлыков и клише (самое мягкое «онажемать») на меня могут навесить «детоненавистники». В кавычках пишу это слово сознательно, но не будучи уверена, что их вообще заметят. Я не собираюсь задевать самые острые углы, но тема «маленькие дети и общество» сродни минному полю, что ни скажи, где-то немедленно взорвется.

Мне наше общество кажется крайне недружелюбным к маленьким детям и их родителям. Они все время всем мешают. Иногда кажется, что даже просто фактом своего cуществования. Не мешает только спящий младенец и желательно спящий у себя дома. Никаких слез, шума и криков в общественных местах, и плевать, что он голоден, не может уснуть или испытывает неудобства. Никаких поездок и перелетов — сидите дома, пока не выросли! Если чадо чуть старше, то сторонних взрослых устроит только идеально вымуштрованный ребенок, разговаривающий полушепотом, ни в коем случае не бегающий и уж точно не истерящий. Или — сидите дома, пока не выросли.

А еще в нашем обществе самый популярный цвет белый, а самая ходовая одежда — пальто. Все, абсолютно все (кроме родителей, конечно) знают, как правильно воспитывать детей, а если у непризнанных, но очень активных знатоков педагогики и психологии и есть дети, они уж точно такими никогда не были.

Мне вообще c таким подходом кажется странным, что в современном обществе взрослые все же вырастают из детей, а не размножаются почкованием. И не менее странным кажется почти полное отсутствие идеальных взрослых, ведь они по логике вещей обязаны быть такими. Или что позволено Юпитеру, не положено быку? Если ребенок маленький, проблема никогда не может быть в нем. Он не способен еще отвечать за свои поступки, далеко не всегда может различать причину и следствие, осознавать, что кто-то может страдать от его поведения, а в самом раннем возрасте он и родительскую речь-то еще не способен понять. Значит, все дело в родителях. И так, и не так.

На днях мы с мужем и маленькой дочкой (чуть больше полутора лет) летели в отпуск к моей маме. Дорога с маленьким ребенком — всегда стресс и для него, и для родителя. И еще неизвестно, для кого больший. А дорога длиной в сумме в несколько часов (в нашем случае — около восьми) — стресс вдвойне. Нам очень и очень повезло, что невыспавшаяся дочь (подъем в 5:30) вела себя очень и очень прилично, но все равно это были несколько часов напряженного труда: и психологически, и физически. И, тем не менее, все равно совсем без слез не обошлось: попробуйте удержать подвижного и активного ребенка в незнакомом замкнутом пространстве пристегнутым на взлете и посадке. Конечно, в ход по очереди пошли все родительские ухищрения и отвлекающие маневры: от новой игрушки и вкусного питья до редко разрешаемых в мирное время мультиков.

Ее плач не длился дольше нескольких секунд, но знаете, что чувствуют родители в такие мгновения? Ужасную неловкость, напряжение и готовность… защищаться! Хотя бы потому, что я насчитала как минимум три пары глаз, мгновенно уставившихся на нас. И, к сожалению, во взглядах читалось только раздражение и недовольство, несмотря на то, что плач удавалось ликвидировать очень быстро. Точно такие же взгляды пассажиры бросали и на других мам с детьми, которые начинали плакать.

У меня когда-то тоже не было детей, я летала в самолетах и ездила в поездах в компании чужих младенцев и подрощенных чад, которые иногда — да — доставляли мне неудобства и криком и плачем, и активными играми, и прочими своими детскими проявлениями. Точно так же, как доставляли мне неудобства и другие пассажиры, например, перевозящие кошек (у меня ужасная аллергия на них) или благоухающие дорогим парфюмом (смотри в предыдущих скобках), или просто плохо пахнущие, или забивающие наглухо полки для ручной клади и верхней одежды своими баулами, или… Перечислять можно долго, но я относилась к этому как к неизбежным издержкам сосуществования в социуме.

За нами в самолете сидела мама с дочкой лет пяти и грудным младенцем. Конечно, девочка периодически задевала мое сиденье ногами — то, что обычно называют «пинала». Ненарочно и эпизодически. Раздражало ли меня это? Конечно. Считала ли я, что происходит что-то ужасное и недопустимое? Нет. Считала ли я, что мать обязана следить, чтобы ее ребенок сидел по стойке смирно? Конечно, нет. Попросила бы я девочку перестать, если бы она пинала мое кресло методично в качестве развлечения от скуки? Конечно, да. Изменило бы это мое отношение к ситуации в целом? Снова нет.

И если проблема и существует, то дело только во взрослых по обе стороны баррикад. И среди родителей есть люди, которым совершенно плевать на всех остальных, в том числе и на собственного ребенка и его отношения с миром, а есть просто неопытные, нерасторопные или просто уставшие.

Пару месяцев назад по сети распространилась история, как пожилой мужчина — просто сосед по ряду в самолете — взял на себя заботу о трехлетней капризничающей дочке женщины, которая летела одна с двумя детьми, второй из которых был грудничком. История эта обсуждалась в разных сообществах, в том числе и мамских, как нечто невероятное, из ряда вон. Не буду утверждать –редкость такие случаи или нет, но как по мне, так мужчина этот не святой и не cделал ничего особенного, кроме того, что совершил простой хороший человеческий поступок. И история эта не о капризничающих детях или «плохих» матерях. Это обычная человеческая история о людях и их отношении друг к другу.

Маленький ребенок — такой же гражданин, как и взрослый. С теми же нуждами, потребностями и правами. Только он человек с пока еще ограниченными возможностями. Если вы испытываете сострадание к инвалиду и человеку, за ним ухаживающему, вы посочувствуете и матери, пытающейся помочь младенцу, уставшему от многочасового перелета или просто плохо себя чувствующему. И даже если не станете помогать, чего от вас никто и не ждет, то просто отнесетесь с пониманием, потому что вы тоже человек, который когда-то был ребенком и доставлял неудобства и хлопоты и своей маме и окружающим. А если понимания нет, значит, что-то человеческое все-таки вам чуждо.