Видео дня: девочка неожиданно узнает, что скоро станет старшей сестрой

Новость застала девочку врасплох, вы только посмотрите на ее реакцию!

Дети всегда по-разному реагируют на новость о том, что скоро в семье появится малыш и они станут старшими братьями или сестрами. Одни принимают эту новость хорошо, даже с восторгом, а другие сразу начинают думать, что теперь все внимание будет доставаться малышу, а не им.

Мы однажды показывали вам ролик о малышке, которая узнает, что скоро у нее будет братик, и эта новость девочке совсем не понравилась. Малышка не просто расстроилась, а разозлилась.

Но что можно взять с малышей? Они в силу возраста еще не могут понять, что родители будут всегда их любить, причем ничуть не меньше, чем младшего ребенка. А вот дети постарше уже должны это понимать.

Однако героиня нашего сегодняшнего видео не смогла сдержать своих слез, когда узнала, что скоро станет старшей сестрой.

Эта новость застала девочку врасплох, когда папа решил поиграть с ней. Игра состояла в том, что девочка надела наушники с музыкой и пыталась по губам прочитать фразу, которую говорил ей отец. Когда девочка поняла, что так долго пытался объяснить ей папа, она была шокирована.

Внимание! Это один из тех роликов, который нужно досмотреть до конца!