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7 эффективных способов перестать срываться на ребенке
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7 эффективных способов перестать срываться на ребенке 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
У каждой мамы бывают моменты, когда она незаслуженно выплескивает свои эмоции на детей. Из этого видео вы узнаете, как избежать таких ситуаций.
Даже у самой чуткой и внимательной мамы бывают такие моменты в жизни, когда сдерживать свои эмоции уже нет больше сил. Ребенок опять нашкодил, взял вещи, которые трогать нельзя, кричит, не переставая, или мешает вам заниматься домашними делами — все это не поводы для вашего срыва.
В этом ролике вы найдете несколько советов, которые помогут избежать таких ситуаций, которые вредят не только вашему малышу, но и вам как маме.
Вы наверняка знаете, что ребенок в первую очередь подражает своим родителям, считывает их модели поведения, поэтому если вы будете кричать на детей и несправедливо их наказывать, они будут поступать так же с окружающими.
К тому же, если взглянуть на ситуацию без эмоций, зачастую оказывается, что повода для выяснения отношений не было или он был незначительный.
Поверьте, отношение вашего ребенка к вам намного важнее ссор, а воспитывать его можно совсем другими способами.
Смотрите видео и берите на заметку самые актуальные для вас советы.
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Женский форум
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