Ещё
Счастливый Овечкин поделился фотографией новорожденного сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Счастливый Овечкин поделился фотографией новорожденного сына 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Точно такой же снимок опубликовала и молодая мама Анастасия Шубская. Ножка малыша лежит на ладони отца. Родителям приятно получать поздравления от коллег и поклонников, ведь у них появился наследник.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1848760891844577132_1117650417"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.246875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.246875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни», — подписал свою публикацию Александр Овечкин.
больше по теме
Овечкин Александр МихайловичАлександр — один из лучших нападающих в современном хоккее. За свою безупречную и жесткую технику игры получил от поклонников прозвища Александр Великий и Великая Восьмерка. Поклонники немедленно присоединились. «Сашка, молодцы, поздравляю!», «Мы всей семьёй очень рады за Вас. Я ваш болельщик», «Очень хочется чтобы Вы стали Олимпом. Очень!», «Поздравляю с неземным счастьем», «Красавчики! Здоровья малышу, родителям спокойных ночей!», «Саша, от души поздравляю с рождением сына. У меня самого день рождения в этот день», «Какая красивая дата рождения», «Сокровище!», «Супруге — сил и хорошего самочувствия! Малышу крепкого здоровья и прекрасной судьбы!», — написали они.
Кто-то предложил особо не оригинальничать и назвать новорожденного Сережей. Напомним, первенец у Овечкина и Шубской родился 18 августа.
Teleprogramma.pro: последние новости
Ирина Дубцова: «Бывший муж — мой лучший друг» Вопрос дня: в какую спортивную секцию записать ребенка? Певица Жасмин показала редкий снимок со взрослым сыном в честь его дня рождения
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я сама дала мужу изменить»57
Оксана Акиньшина объявила о разводе
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения
Внучка Кощея и Кен-манекен: фото, вызвавшие издевки21
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
Видео
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
06:21
Знаменитости, родившие после 45 лет
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение