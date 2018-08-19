Счастливый Овечкин поделился фотографией новорожденного сына

Точно такой же снимок опубликовала и молодая мама Анастасия Шубская . Ножка малыша лежит на ладони отца. Родителям приятно получать поздравления от коллег и поклонников, ведь у них появился наследник.

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«Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни», — подписал свою публикацию Александр Овечкин

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Овечкин Александр МихайловичАлександр — один из лучших нападающих в современном хоккее. За свою безупречную и жесткую технику игры получил от поклонников прозвища Александр Великий и Великая Восьмерка. Поклонники немедленно присоединились. «Сашка, молодцы, поздравляю!», «Мы всей семьёй очень рады за Вас. Я ваш болельщик», «Очень хочется чтобы Вы стали Олимпом. Очень!», «Поздравляю с неземным счастьем», «Красавчики! Здоровья малышу, родителям спокойных ночей!», «Саша, от души поздравляю с рождением сына. У меня самого день рождения в этот день», «Какая красивая дата рождения», «Сокровище!», «Супруге — сил и хорошего самочувствия! Малышу крепкого здоровья и прекрасной судьбы!», — написали они.

Кто-то предложил особо не оригинальничать и назвать новорожденного Сережей. Напомним, первенец у Овечкина и Шубской родился 18 августа.