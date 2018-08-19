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Ребенок попал на операционный стол после после игры в лазерный пейнтбол в Хабаровске
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Ребенок попал на операционный стол после после игры в лазерный пейнтбол в Хабаровске 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Восьмилетний мальчик попал в больницу после игры в лазертаг в Индустриальном районе Хабаровска. Ребенка прооперировали под общим наркозом. Об этом сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».
На день рождения сверстника мальчик отправился играть в лазертаг с группой ребятишек в сопровождении родителей. После 20 минут игры случилось ЧП. Мальчика вынесли на руках.
«Он весь был в крови, а нога разорвана ниже колена и до самой ступни. Шириной рана была сантиметра два», — рассказала мама пострадавшего мальчика.
По ее словам, детей организаторы не проинструктировали, правила игры не объяснили, а просто выдали автоматы для игры. Более того, помощь мальчику оказывали родители, а сотрудники просто стояли рядом.
Ребенок перенес операцию под общим наркозом, сейчас находится на амбулаторном лечении и передвигается только на костылях.
По словам родителей детей, на месте, где травмировался ребенок, «лежал огромный осколок стекла и рядом множество мелких».
Организаторы игры компенсировать моральный вред ребенку не собираются. Родители мальчика намерены решать вопрос в правовом поле: будут писать заявления в следственные органы, прокуратуру и суд.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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