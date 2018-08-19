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Иван Ургант показал фото приемной дочери в день ее рождения
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Иван Ургант показал фото приемной дочери в день ее рождения 

Letidor.ru 45 минут назад
Фото: Letidor.ru
Девушке исполнилось 18 лет.
Вчера падчерица российского актера, шоумена, телеведущего Ивана Урганта отметила совершеннолетие. Конечно, телеведущий, который уже давно относится к Эрике как к родной дочери, поздравил ее с 18-летием. Причем знаменитый отец сделал это не только лично. Иван Ургант посвятил девочке два поста в Instagram, показав, какой она была в детстве и как выглядит сейчас.
I❤️18,
— довольно лаконично подписал оба кадра Иван Ургант.
Первой он опубликовал детскую фотографию Эрики.
Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)
18 Авг 2018 в 7:15 PDT  Интересно, но многие решили, что девочка имеет несколько общих черт со своим отчимом. А затем появился и снимок, сделанный не так давно.
Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)
18 Авг 2018 в 7:25 PDT  «Красотка! 👍», «Красивое фото и красивая девушка ✨», «Ах, какая красавица! Счастья ей!», «😍Прекрасна», «Эрика шикарная! Успехов ей всяческих», — восхитились девушкой подписчики Ивана Урганта.
Напомним, что Иван Ургант женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. Вместе с ней телеведущий воспитывает четверых детей. Старшие появились на свет у Натальи во время первого брака — сын Нико (1997 года рождения) и дочь Эрика (2000 года рождения). Тем не менее Иван заботится о них как о родных. Также у пары есть совместные дети — дочь Нина (2008 года рождения) и дочь Валерия (2015 года рождения).
Стоит отметить, что к Эрике Иван Ургант относится прекрасно. Он делится ее фото в Instagram и всегда называет своей дочерью.
Публикация от 🍒ERIKA🎲 (@e_ttg)
8 Май 2018 в 8:35 PDT  Фото: Instagram @urgantcom
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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