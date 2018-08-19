Иван Ургант показал фото приемной дочери в день ее рождения

Девушке исполнилось 18 лет.

Вчера падчерица российского актера, шоумена, телеведущего Ивана Урганта отметила совершеннолетие. Конечно, телеведущий, который уже давно относится к Эрике как к родной дочери, поздравил ее с 18-летием. Причем знаменитый отец сделал это не только лично. Иван Ургант посвятил девочке два поста в Instagram, показав, какой она была в детстве и как выглядит сейчас.

I❤️18,

— довольно лаконично подписал оба кадра Иван Ургант.

Первой он опубликовал детскую фотографию Эрики.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

18 Авг 2018 в 7:15 PDT Интересно, но многие решили, что девочка имеет несколько общих черт со своим отчимом. А затем появился и снимок, сделанный не так давно.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

18 Авг 2018 в 7:25 PDT «Красотка! 👍», «Красивое фото и красивая девушка ✨», «Ах, какая красавица! Счастья ей!», «😍Прекрасна», «Эрика шикарная! Успехов ей всяческих», — восхитились девушкой подписчики Ивана Урганта.

Напомним, что Иван Ургант женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе . Вместе с ней телеведущий воспитывает четверых детей. Старшие появились на свет у Натальи во время первого брака — сын Нико (1997 года рождения) и дочь Эрика (2000 года рождения). Тем не менее Иван заботится о них как о родных. Также у пары есть совместные дети — дочь Нина (2008 года рождения) и дочь Валерия (2015 года рождения).

Стоит отметить, что к Эрике Иван Ургант относится прекрасно. Он делится ее фото в Instagram и всегда называет своей дочерью.

Публикация от 🍒ERIKA🎲 (@e_ttg)

8 Май 2018 в 8:35 PDT Фото: Instagram @urgantcom