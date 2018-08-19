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В Ростове стая собак напала на детей
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В Ростове стая собак напала на детей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Инцидент произошел около многоэтажки на Туполева
Прогулка на детской площадке около многоквартирного дома на Туполева обернулась для мам и их чад большим стрессом. Как рассказали в соцсетях очевидцы, накануне днем, 18 августа, стая собак едва не растерзала детвору.
Бездомные животные прибежали на детскую площадку и стали кидаться на малышей. При этом, как отмечают очевидцы, детвора не трогала псов.
— На помощь детям бросились взрослые, с трудом им удалось разогнать псов, — написал в соцсети свидетель инцидента.
В комментариях к посту местные жители отметили, что в том районе уже давно обитает стая бездомных собак.
— Но раньше дворняги проявляли агрессию только по отношению к друг другу, — сообщил ростовчанин.
А в декабре от нападения алабаев пострадала семья из Ростова. При этом хозяин псов даже не извинился перед супругами.
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