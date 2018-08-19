Об этом не пишут в книгах по воспитанию: 10 знаковых моментов в жизни малыша

Об этих событиях не пишут в книгах по воспитанию детей, но именно они по-настоящему растопят ваше родительское сердце!

Алесандра Дабин, мама близнецов, писательница и тревел-блогер из Лос-Анджелеса, поделилась с другими родителями, о каких невероятно трогательных событиях из жизни вашего малыша не рассказывают врачи и не пишут в книгах.

Наверняка вы знакомы с множеством книг и научных статей и прекрасно знаете, на какие вехи развития ребенка стоит обратить пристальное внимание. С самого рождения многие из нас с волнением ждут определенного времени, в которое, по заверениям экспертов, ребенок начнет ползать, ходить и говорить.

Но авторы книг и врачи зачастую замалчивают о тех особых, дорогих вашему сердцу моментах, которые внесут в вашу семейную историю сентиментальные ноты.

Первое предложение

Доктор обычно спрашивает, сколько слов уже знает малыш, когда ему исполнится два года.

Мой муж и я честно пытались считать слова по мере того, как расширялся словарный запас наших детей. Но, честно говоря, это не вызвало у меня такого восторга, как тот первый раз, когда ребята смогли связать два слова воедино.

Каким же было первое предложение моих детей? Оба моих сорванца в одно время поразили нас с мужем веселым «С днем рождения!». Действительно, счастливый денек!

Первая демонстрация родственной любви

Я мама близнецов, поэтому всегда надеялась на то, что их отношения будут особенными. Конечно, они еще не в том возрасте, чтобы держаться за руки или обниматься. Но однажды я впервые услышала их детский лепет — они общались на одном им понятном языке и играли вместе в колыбельках. Очаровательное зрелище!

Формирование чувства ритма

Некоторые песни могут быть ужасно навязчивыми.

Когда я застала моего сына за «танцем» под один такой хит, я едва не расплакалась от умиления. Теперь мои дети танцуют вместе, стоит им только услышать звуки музыки. У них нет какого-то любимого жанра, они пускаются в пляс под любую веселую мелодию.

Первый поход в ресторан

Когда дети были еще совсем маленькими, я с нетерпением ждала того момента, когда можно будет отвести их в ресторан. Не так давно мы впервые за долгое время заказали для них блинчики с фруктами из детского меню вместо того, чтобы достать из сумки бутылочку или контейнер. К счастью (для моего кошелька), они все еще достаточно малы, чтобы разделить одну порцию на двоих. Сам процесс заказа настоящей «взрослой» еды непременно развеселит всю семью!

Первая прогулка без коляски

Мне так нравилось катать близнецов в коляске. Но в то же время я знала, что наступит день, когда им попросту не захочется больше часами сидеть в коляске. Недавно соседка пригласила нас на ужин. Мы решили, что сможем добраться туда пешком. Да, все четверо!

Когда мы шагали в гости, я особенно ясно осознавала, что мои малыши подросли.

Первые расхождения в характерах

Когда близнецы были младше, мы с мужем предполагали, что сын непременно будет сорванцом. Однако все обернулось совершенно иначе.

Характеры наших детей потихоньку формируются, и видеть эти маленькие различия в них — сплошное удовольствие. Моя дочь — любительница приключений, она обожает игры на свежем воздухе и совсем не боится взрослых. Сын, напротив, более осмотрительный и «домашний» ребенок. Чем-то напоминает моего мужа. Это так удивительно — наблюдать за тем, как они становятся маленькими личностями, которые твердо знают, чего хотят.

Первые (к счастью, небольшие) травмы

Да, этот пункт, пожалуй, больше трагичен, чем очарователен. Но он по-своему важен. Мои дети активно познают окружающий мир, и иногда это приводит к неизбежным мелким травмам. Пытаясь достать что-то, мой сын упал и ударился лицом о плитку камина. Он разбил себе губу, и это меня сильно расстроило. Но в то же время как приятно было поцеловать и утешить его потом.

Первая вспышка эмоций

Этот пункт тоже сложно назвать милым, но он, определенно, памятный. Моей дочери очень понравилось трясти маракасами на уроке музыки. Но она была страшно недовольна, когда по окончании песни их понадобилось отдать обратно.

Она кричала как резаная, а потом и вовсе улеглась на пол.

Была ли эта маленькая истерика забавной? Конечно, нет. Но это еще и напоминание о том, что она уже не малышка, она взрослеет. И это по-своему необходимый момент ее жизни.

Первые проекты

Мои дети никогда не страдали от нехватки игрушек. Но теперь они используют их, чтобы создавать нечто новое — и это заставляет меня гордиться ими.

Я вспоминаю их первые попытки рисовать цветными карандашами вместо того, чтобы пробовать их на вкус, как в более нежном возрасте. Сейчас они увлекаются конструкторами, собирая из кубиков высокие башни. Несомненно, у меня растут будущие художники или инженеры!

Первые поцелуи

Мои дети все еще не научились целовать родителей.

Но освоили нечто иное! Когда они отдыхали у бабушки и дедушки, те показали им воздушные поцелуи. И мои дети по-своему переняли этот жест. Они поднесли ладони ко ртам и смешно помахали ручками. Такой милый салют — лучшая вещь на свете!

Фото: Shutterstock.com Источник: parents.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!