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Сергей и Дарья Пынзарь воспитывают детей по тибетской системе
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Сергей и Дарья Пынзарь воспитывают детей по тибетской системе 

Russianshowbiz.info 47 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Сергей Пынзарь разместил в своем аккаунте Инстаграм видео со своими детьми. Мальчики купаются в бассейне и играют с пластиковой бутылкой, младший заливисто хохочет.
Экс-участник «Дома-2» поинтересовался у подписчиков, знают ли они о тибетской системе воспитания и рассказывает об ее основных принципах. До 5 лет для ребенка нет никаких запретов. С 5 до 10 его нужно воспитывать строго, давать задания и требовать выполнения. С 10 до 15 подростка уважают и воспринимают как равного. А с 15, по мнению восточных мудрецов, воспитывать уже поздно.
Пынзарь поинтересовался у подписчиков, как они воспитывают своих детей. Фолловеры не одобрили восточные практики, которые, как им кажется, приводят к вседозволенности. В качестве примера один из оппонентов рассказал о юноше, которого воспитывали по японской методике, все разрешали. В итоге он сейчас сидит на шее родителей и бабушки.
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