Женщина чуть не разбила девочке сердце, оскорбив карьеру отца. Пока мужчина поблизости не сделает это!

Я был в библиотеке на днях, и моя дочь играла за столом с двумя другими девочками. Одна из матерей маленьких девочек была рядом и сказала: «Разве вы, девочки, не хорошие маленькие художники!»

А третья девушка оживилась и сказала: «Мой папа-художник!»

Женщина снисходительно улыбнулась и сказала: «Действительно? Какой?»

Маленькая девочка с гордостью сказала ей: «Он татуировщик.»

И женщина изменилась в лице. О, боже, ее лицо просто искривилось, скомкалось во что-то презрительное, и она открыла рот и сказала: «Это не так…»

«Легкая работа?», — вмешался я, глядя женщине в лицо, потому что, правда? Ты собираешься сказать ребенку, что ее отец не настоящий художник? Я продолжил:

«На самом деле это очень трудно, потому что это искусство живет вечно на человеке, а не на бумаге. И это действительно страшно! Ты должен быть действительно хорош, чтобы быть татуировщиком. Твой отец должно быть очень, очень хорош.»

Лицо ребенка просто загорелось, она усмехнулась и снова обратилась к своей раскраске, счастливая, как может быть.

Но, мне пришлось спросить себя: независимо от того, как вы относитесь к татуировкам, какой человек может осудить профессию родителя маленькой девочки? Я была рада, что смогла заставить эту маленькую девочку гордиться своей семьей.