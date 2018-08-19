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Женщина чуть не разбила девочке сердце, оскорбив карьеру отца. Пока мужчина поблизости не сделает это!
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Женщина чуть не разбила девочке сердце, оскорбив карьеру отца. Пока мужчина поблизости не сделает это! 

Карельские вести 58 минут назад
Я был в библиотеке на днях, и моя дочь играла за столом с двумя другими девочками. Одна из матерей маленьких девочек была рядом и сказала: «Разве вы, девочки, не хорошие маленькие художники!»
А третья девушка оживилась и сказала: «Мой папа-художник!»
Женщина снисходительно улыбнулась и сказала: «Действительно? Какой?»
Маленькая девочка с гордостью сказала ей: «Он татуировщик.»
И женщина изменилась в лице. О, боже, ее лицо просто искривилось, скомкалось во что-то презрительное, и она открыла рот и сказала: «Это не так…»
«Легкая работа?», — вмешался я, глядя женщине в лицо, потому что, правда? Ты собираешься сказать ребенку, что ее отец не настоящий художник? Я продолжил:
«На самом деле это очень трудно, потому что это искусство живет вечно на человеке, а не на бумаге. И это действительно страшно! Ты должен быть действительно хорош, чтобы быть татуировщиком. Твой отец должно быть очень, очень хорош.»
Лицо ребенка просто загорелось, она усмехнулась и снова обратилась к своей раскраске, счастливая, как может быть.
Но, мне пришлось спросить себя: независимо от того, как вы относитесь к татуировкам, какой человек может осудить профессию родителя маленькой девочки? Я была рада, что смогла заставить эту маленькую девочку гордиться своей семьей.
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Женский форум
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