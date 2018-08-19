В Кировоградской области родители морили голодом собственного сына

В Кировоградской области родители заморили своего четырёхлетнего сына голодом. На момент обнаружения, ребенок весил всего 7 килограммов, вместо 16 положенных в этом возрасте нормам. Об этом сообщает группа «Тревожные новости» в ВК. Очевидцы рассказывают, что застали мальчика в кроватке с головы до ног испачканного собственными фекалиями.

Когда его привезли в больницу он просил о хлебе и воде. Сколько его морили голодом — остается только догадываться. Его сейчас обследуют специалисты. Известно только, что жизни ребенка в настоящий момент ничего не угрожает. Как пояснил ситуацию начальник службы по делам детей Александр Спицин , правоохранители уже обратились в суд.

В квартиру они попали лишь после того, как получили соответствующее разрешение от органов юстиции. Семья до этого случая не состояла на учете, сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей к ним тоже не поступало.

В настоящее время решается вопрос о лишении прав родителей, однако все решит заключение судмедэкспертизы и суда. Кроме четырехлетнего ребенка, в семье есть еще трое дочерей 2008, 2012 и 2017 годов рождения. Те визуально в удовлетворительном состоянии..