В Северной Осетии семьям с тройнями вручили сертификаты на жилье

ЦХИНВАЛ, 19 авг — Sputnik . Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил пятерым матерям, родившим тройни, сертификаты на приобретение жилья, сообщает пресс-служба глав и правительства РСО-Алания.

Битаров поблагодарил женщин за продолжение многовековых семейных традиций республики, где «испокон веков многодетность являлась непреходящей ценностью».

"Демографическая ситуация нуждается в улучшении, и благодаря таким мамам, как вы, этот вопрос решаем. Для государства многодетная семья в приоритете, разрабатываются меры социальной поддержки. Воспитать одного ребенка — это огромный труд. А если речь идет о нескольких детях, то, конечно, власть обязана обеспечить ряд привилегий", — сказал глава республики.

Пять матерей из Владикавказа, сел Гизель и Чикола получили возможность улучшить жилищные условия за счет субсидий в размере более 1,7 миллиона рублей.

Жилищный сертификат семьям при рождении трех и более детей одновременно предоставляются согласно постановлению республиканского правительства, принятого в 2016 году. Северная Осетия является единственной республикой Северного Кавказа, где предусмотрена поддержка семей при рождении трех и более детей одновременно.

"Мои дети мечтают об отдельных комнатах, и теперь мы сможем исполнить их желание. Это огромная радость!" — поделилась эмоциями одна из получивших сертификат мам.