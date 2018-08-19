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В Северной Осетии семьям с тройнями вручили сертификаты на жилье
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В Северной Осетии семьям с тройнями вручили сертификаты на жилье 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 19 авг — Sputnik. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил пятерым матерям, родившим тройни, сертификаты на приобретение жилья, сообщает пресс-служба глав и правительства РСО-Алания.
Битаров поблагодарил женщин за продолжение многовековых семейных традиций республики, где «испокон веков многодетность являлась непреходящей ценностью».
"Демографическая ситуация нуждается в улучшении, и благодаря таким мамам, как вы, этот вопрос решаем. Для государства многодетная семья в приоритете, разрабатываются меры социальной поддержки. Воспитать одного ребенка — это огромный труд. А если речь идет о нескольких детях, то, конечно, власть обязана обеспечить ряд привилегий", — сказал глава республики.
Пять матерей из Владикавказа, сел Гизель и Чикола получили возможность улучшить жилищные условия за счет субсидий в размере более 1,7 миллиона рублей.
Жилищный сертификат семьям при рождении трех и более детей одновременно предоставляются согласно постановлению республиканского правительства, принятого в 2016 году. Северная Осетия является единственной республикой Северного Кавказа, где предусмотрена поддержка семей при рождении трех и более детей одновременно.
"Мои дети мечтают об отдельных комнатах, и теперь мы сможем исполнить их желание. Это огромная радость!" — поделилась эмоциями одна из получивших сертификат мам.
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