100 костромичек с начала года захотели обналичить часть материнского капитала 

В пенсионном фонде до сих пор ждут заявлений от молодых мам, которые готовы получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Это касается семей, где второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, сообщает городская администрация.
На данный момент заявления подали уже 100 костромичек, более 84 семей уже получают выплаты.
Обратиться с заявлением могут семьи с невысоким доходом, в которых с начала текущего года появился второй ребенок. Выплаты начисляются до достижения ребенком полутора лет. Размер материальной поддержки составляет 9 тысяч 566 рублей.
Вы можете рассчитать, претендуете ли вы на такую выплату, при помощи «Семейного калькулятора».
Подать заявление на выплату можно одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал в ПФР или филиал МФЦ.