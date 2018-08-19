100 костромичек с начала года захотели обналичить часть материнского капитала

пенсионном фонде до сих пор ждут заявлений от молодых мам, которые готовы получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Это касается семей, где второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, сообщает городская администрация.

На данный момент заявления подали уже 100 костромичек, более 84 семей уже получают выплаты.

Обратиться с заявлением могут семьи с невысоким доходом, в которых с начала текущего года появился второй ребенок. Выплаты начисляются до достижения ребенком полутора лет. Размер материальной поддержки составляет 9 тысяч 566 рублей.

Вы можете рассчитать, претендуете ли вы на такую выплату, при помощи «Семейного калькулятора».

Подать заявление на выплату можно одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал в ПФР или филиал МФЦ.