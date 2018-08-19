Долгая дорога к школе

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Начистоту» — учитель физкультуры ГБОУ школы № 1228 «Лефортово» Ирина Булатова, отметившая на днях свой профессиональный праздник — День физкультурника.

— О том, чтобы стать учителем физкультуры, я задумывалась еще в школе. Но после ее окончания у меня был долгий период поисков себя, и только спустя 10 лет я поняла, что физкультура, спорт, работа с детьми — мое призвание.

— Интерес детей к физкультуре напрямую зависит от учителя. Важную роль играет личный пример. Я игрок женской футбольной команды «Лефортово». Ученики смотрят мои трансляции, дают мне советы и даже критикуют. Мы с ними общаемся, и они тянутся к спорту.

— Футбол — моя отдушина, и вся моя семья меня в этом увлечении поддерживает.

— У каждого ребенка есть кумир. Я часто привожу в пример известных ребятам людей, спортсменов или актеров, рассказываю, как они пришли к своим победам.

— Я всегда верила в нашу сборную по футболу, даже когда они плохо играли. Сейчас отношение стало еще лучше.

— На своих уроках я наблюдаю за детьми. Если у ребенка есть какие-то навыки, какие-то элементы он делает лучше, например бегает быстрее остальных, то я связываюсь с родителями, даю советы, рекомендую спортивные школы. Работать легко тогда, когда ты видишь горящие глаза детей, которые несутся к тебе на урок, которые на перемене прибегают к тебе в зал и просят мяч, чтобы поиграть и выплеснуть энергию.

— Считаю, что отменять уроки физкультуры в старших классах не нужно. На физкультуре у них происходит разрядка, они могут расслабиться. И совсем не обязательно нагружать их нормативами.

— У меня есть дочь, ей три года, и все свое свободное время я посвящаю ей.

— Когда я училась в школе, то фактически жила в спортивном зале. Я многому научилась у своего учителя Елены Ивановны Сячкиной. Кстати, недавно я написала ей в социальной сети, добавила ее в друзья. Надеюсь, будем общаться.

— Детей, у которых есть желание достичь результатов в спорте, я стараюсь мотивировать, помогаю добиваться результатов.

В тех, кто стремится к результатам в других областях, я стараюсь поддерживать позитивный настрой к занятиям спортом.

— Современный урок физкультуры ставит перед собой гораздо больше задач, чем 20 лет назад.

— Я рада, что, будучи мамой, играю в составе женской футбольной команды. Иногда получаю комментарии после матча от дочери. Она просит, чтобы я быстрее бегала и как можно чаще забивала голы.

— Я регулярно хожу в тренажерный зал. Зарядку я делаю утром на первом уроке вместе со своими учениками.

— Здоровый образ жизни — очень обширное понятие. Это не только правильное питание и спорт, это определенный психологический настрой, образ мысли, физическая и душевная гармония.

ДОСЬЕ

Ирина Михайловна Булатова, родилась в 1984 году в городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа. Имеет два высших образования: PR-специалист (получила диплом в 2007 году) и преподаватель физкультуры (в 2015 году). В 2010 году переехала жить в Москву. В течение пяти лет работает учителем физкультуры в школе № 1228 «Лефортово». Не замужем, воспитывает трехлетнюю дочь.