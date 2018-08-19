Ксения Собчак: «смело берем красивых женщин за руки»

Светская львица похвасталась достижениями ребенка

Потерпев фиаско в предвыборной гонке за президентское кресло, Ксения Собчак отдалилась на время от политики. С семьей она путешествует по Средиземному морю и много времени уделяет подросшему сыну Платону. На днях мальчику исполнился год и девять месяцев.

«1 год и 9 месяцев сегодня. 18 — наше счастливое число», — поделилась Ксения в «Инстаграме». –«Ныряем, смело берем красивых женщин за руки, считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!».

Часть подписчиков Собчак пришла в восторг от достижений Платона и стала писать о том, какая из Ксении хорошая мать. Однако нашлись и те, кто считает, что успехи мальчика и зависят от его родителей, то только генетически. Ведь, как известно, у светской львицы практически нет времени заниматься ребенком. Его развитость — заслуга няни.