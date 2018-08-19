Мальчики едят хорошо

Семья Беларевых в прошлом году была названа «Семьей года» в номинации «Многодетные семьи»: у них семеро детей и все мальчики! Корреспондент «вечерки» узнал, чего стоит прокормить и одеть такую большую семью.

Москвичка Алина Беларева — мама семерых детей. И все — мальчики! Самому младшему — 3, старшему — 21. И все хотят есть!

— Вы ведь за обедом съедаете полхолодильника?

— Я работаю в ресторанном бизнесе и имею возможность покупать продукты на оптовых базах. Цены там заметно ниже, бывают всякие скидочные акции. Когда я готовлю на десять человек — а меньше у нас как-то и не бывает — то экономия получается существенная. За обедом, если мы все вместе собираемся, мы действительно съедаем ровно половину холодильника.

— Есть какие-нибудь ноу-хау, как накормить такую ораву?

— Да-а-а, мальчики едят очень хорошо! Спасает оптовый рынок и заморозка. Этому меня научили в ресторане. Я замораживаю все — и сырые продукты, и уже готовые, даже суп! В мое отсутствие дети достают такой «суповый кубик», кладут в большую кастрюлю и — готов обед. Я давно поняла, что надо брать сезонные продукты — овощи и ягоды. Но тут впрок морозь не морозь, все съедается быстро. В Москве многодетным семьям, в которых есть дети до семи лет, дают молоко — 18 литров на ребенка, и это хорошая помощь. В школе дети из многодетных семей получают бесплатные обеды, тоже подспорье.

— Одежда и обувь — следующая статья расходов…

— Сейчас у многодетных есть электронные сертификаты, нам начисляют на них баллы. Ими можно расплачиваться за одежду — это существенная помощь от московского правительства . Старшие давно сами ходят по магазинам, ищут распродажи и, бывает, надо мной иронизируют — мол, как ты, мама, могла купить эти штаны за 1000 рублей, когда мы пару таких же купили по 300 рублей штука! Хорошее подспорье — интернет-магазины: заказывать одежду из-за границы получается дешевле! Там же мы и игрушки покупаем. Кстати, с этого года на школьную форму в Москве дают по 10 тысяч рублей на каждого школьника, раньше давали по 5 тысяч.

— А всякие смартфоны-планшеты?

— С папой у нас нет согласия по поводу гаджетов — он считает, что они развивают детей, а потому должны быть современные. Мне же кажется, что их нужно использовать только ограниченное время. Я предпочитаю, чтобы дети занимались в обучающих программах в интернете. Это полезно для их развития, интересно и увлекательно для них, а главное — заставлять не нужно. На гаджеты выделяю им определенное время, и иной раз приходится быть жесткой, могу и отобрать.

— Старшие уже взрослые…

— Да, стараюсь не думать, когда у них появятся девушки или даже жены. Наверное, я уже не буду замечать, что в семье на два или на три человека больше. Но стоит двум или трем уехать куда-то… Старший сейчас ездил в поход — и прям пусто, хотя минус один человек всего! Я до сих пор умудряюсь работать… Еще после третьего или четвертого ребенка поняла, что детей не надо воспитывать, с ними надо дружить! Самое главное, чтобы они были счастливы.

— Вас в прошлом году назвали «Семьей года», что за это полагается?

— Ничего особенного, получаем все то же самое, что и другие многодетные семьи. Дети до 18 лет и один родитель бесплатно ездят на всех видах общественного транспорта, а с 1 августа этого года еще и в пригородных электричках. Для большой семьи очень большая статья расходов. Для нас бесплатны все парковки и нет транспортного налога. Получаем от правительства Москвы и Объединения многодетных семей Москвы билеты в театры, цирки, на концерты и экскурсии и так далее. Конечно, никто из многодетных родителей не отказался бы от льготных путевок, машин или муниципального жилья. Увы и ах. При этом я благодарна за все, что имею. Даже не знаю, откуда что в итоге берется, но у нас на все хватает. Потому что верно говорится: «Если Бог дает ребенка, то он дает и на ребенка». Тут, конечно, важна помощь людей, поэтому хочу поблагодарить и Объединение многодетных семей, и Центр помощи семье и детям «Сокол». Без них нам было бы трудно…