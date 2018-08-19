«До тех пор, пока не придавит очередного ребёнка»: многодетная мать — об опасности во дворах

Екатеринбурженка Ольга Сурганова — мать троих детей. И вот уже полгода она пытается сделать их совместные прогулки безопасными.

Живёт женщина в районе Автовокзала на улице Юлиуса Фучика. И жить здесь, судя по всему, не безопасно: открытый люк, в котором валяются доски и мусор, нависающие над дорогой тяжёлые металлические конструкции.

На своей странице в Facebook Ольга опубликовала пост о том, что никто не торопится с этим что-то делать. Публикуем её колонку целиком.

Каждый раз, когда мы выходим с детьми гулять, идём примерно по одному маршруту и каждый раз в глаза бросается разруха вокруг. Вроде стараешься не замечать, но потом опять попадается новость про очередного погибшего школьника, который налетел на штырь, или про ребёнка, который упал в люк, и понимаешь, что надо что-то делать.

Ребята, я с апреля месяца веду переписку с администрацией Чкаловского района о том, что на улице Фучика открытый люк! Сначала они мне написали, что будут искать хозяина люка, теперь вот написали, что внесли устранение открытого люка в план на третий квартал. Это вместо того, чтобы тупо приехать и закрыть люк! Ну это мрак просто. Каждый раз там бегают дети, в том числе и мои…

А когда ребёнок упадёт в этот люк и пострадает, кто будет виноват? Совершенно левый чувак, который типа отвечает за эту улицу? Я не знаю. Теперь вот ещё в одну переписку вступила по поводу того, что на детской площадке металлическая конструкция нависает над дорогой. Месяц уже нависает, за месяц не сделано ничего.

Всем всё равно до тех пор, пока она не придавит очередного ребёнка и не начнётся уголовное дело, которое будут все старательно освещать, а прокуратура бодро слать релизы.

Ранее мы публиковали колонку общественника Алексея Беззуба. Он также говорил о том, что важно обезопасить дворы для детей.

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