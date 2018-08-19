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Оставленная у магазина коляска с ребёнком возмутила жителей Кургана
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Оставленная у магазина коляска с ребёнком возмутила жителей Кургана 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Коляска с ребёнком, оставленная у входа в магазин, взмутила жителей Кургана, фотографией горожане поделились в соцсети.
«В наше время… Время, когда постоянно пропадают дети, оставить своего ребенка одного, это ужас», — написала одна из участниц обсуждения.
«Что такого срочного нужно купить, чтобы оставить ребёнка одного!?» — задалась вопросом другая жительница города.
«А если бы фото было старое, было бы много комментов: вот раньше люди были добрее, можно было ребёнка на улице спокойно оставлять», — с иронией заметил ещё один комментатор.
Среди участников обсуждения нашлись и те, кто оправдал действия предполагаемой матери малыша.
«Ребёнок мог спать и будить жаль, а забежать нужно на минуту за тем же молоком или йогуртом. Двери стеклянные — можно периодически поглядывать если очередь. В чем ужас?», — написала одна из участниц сообщества. Некоторые комментаторы поддержали эту мысль, заметив, что у крыльца магазина нет пандуса, и женщине могло быть трудно поднять коляску по ступеням.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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