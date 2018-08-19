«Копия Аршавина!»: 10-летняя дочка футболиста пошла в отца

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская родила от футболиста Андрея Аршавина троих детей: старший сын Артем появился на свет в 2005 году, ему 12 лет, дочка Яна родилась в 2008 году, ей 10 лет, младшему сыну Арсению исполнилось шесть лет.

Но, несмотря на это, футболист ушел из семьи, когда его гражданская супруга ожидала появления на свет третьего ребенка. Вскоре после того, как стало известно о разладе в семье, Андрей Аршавин женился на модели Алисе Казьминой , которая родила ему дочку Есеню. И того, у футболиста четверо детей. Вместе с молодой женой футболист обзавелся и любящей тещей, которая заступается за Аршавина и поддерживает молодых людей во всем. Хотя Аршавин и не общается со старшими детьми, Юлия Барановская надеется, что когда-нибудь бывший муж вспомнит о своих обязательствах перед семьей.

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«Копия Аршавина!», «Какие вы красавицы!», «Все похожи на папу!», «На папу дочурка похожа», «Как две подружки!», «Прелестная девочка», «Необыкновенные», «Это хорошо, что белый цвет, значит у Юлечки все не так плохо, и скоро мы будем гулять на свадьбе?!», «Обожаю вашу семью!», «У дочки улыбка мамина», — отметили поклонники.