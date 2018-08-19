Как интеллектуально подготовить ребенка к школе

Скоро заканчивается лето, и опять будет школа. Самое время как-то настроиться, чтобы этот год был в школьном отношении полегче. Есть некоторые правила и установки, которые наверняка сработают, если их понимать и четко им следовать.

Совмещайте зону любви с зоной необходимости

Все, что находится в зоне нашей любви, мы делаем с увлечением. Поэтому нужно стараться, чтобы все, что делал ребенок, находилось тоже в зоне его любви. А это очень трудно. Как можно любить, например, делать русский язык, если у тебя плохой почерк, тебя дергают, ругают, принуждают, орут на тебя? Но ведь уроки-то делать надо! Поэтому придумывайте варианты, как можно совместить зону любви с зоной необходимости. Например, ребенок отвратительно и очень медленно пишет, но любит футбол. Так пусть он записывает списки игроков футбольных команд мира, купите ему тетрадь, где он может вести футбольные хроники, и т. д. Иногда это может помочь. Человек делает то, что ему интересно, но параллельно и решается другая задача. Или купите блокнот красивый, где можно вести личный дневник. Тоже помогает, особенно девочкам. Или пишите вместе с ребенком книгу. Писатель как-то нечаянно и читать учится, и писать, и знания всякие дополнительные приобретаются. Например, нужно узнать что-то про насекомых или про мечи — тут надо уже начитывать материалы.

Будите в ребенке радость познания

Дети, если не выжжены компьютерными играми, очень любознательны. Главное — формирование у ребенка стержневого интереса. Людей сейчас чаще кормит продвинутое хобби, трансформировавшееся в профессию, чем хаотическое образование. Стержневой интерес — это то, где у вашего ребенка талант. Никогда не вставайте на дороге стержневого интереса ребенка, если он позитивен. Если он много играет — пресеките. Это не интерес, а зависимость. Но всему остальному не мешайте. Если ребенок читает не по программе и ночами, пусть читает не по программе и ночами. Это замечательно. Сотни родителей вам завидуют, не сомневайтесь! Пока он что-то делает ЖАДНО и САМ — не мешайте! Это имеет максимальную ценность. Пусть уроки страдают. Стержневой интерес важнее. Хуже иметь вялого послушного ребенка, которому все равно, что ни делать.

Учите исподволь

Человек учится только тогда, когда не знает, что учится! Это чудовищно работающее правило! 90 процентов главных в нашей жизни знаний мы получаем именно так, стихийно и случайно. Когда не знаем, что учимся. Поэтому можно в машине, например, играть в однокоренные слова. Или говорить ребенку: спорим, ты не знаешь, как пишется «суббота». А как пишется «здравствуйте?» Или пусть сам додумывается, какие значения у приставки «при», перечисляя все слова с «при», которые вспомнит. Когда нестандарт, нет ужаса и нет сопротивления. Или придумывать по дороге смешные задачи, чтобы ребенок их решал. В стиле: «В коляску к одной маме забралось пять детей. В коляску к другой маме — в два раза больше. Потом дети из второй коляски все разом прыгнули в первую коляску. Сколько детей было в коляске, когда она сломалась?»

Учите в нестандартной обстановке

Например, в кафе. Или в машине. Я в детстве делал уроки в трамвае, пока ехал из школы домой. Оценка, конечно, бывает ниже, потому что трамвай трясет, в кафе на столе лужицы чая, а в машине тесно, и писать приходится на коленях. Но зато ребенок меньше отвлекается и ноет — ему интересно сделать все, а дома быть уже без уроков.

Смотрите познавательные фильмы на ютубе

Есть множество образовательных каналов, где знания даны компактно и ясно, с иллюстрациями, в веселой форме, с видеорядом. Там все очень емко и по сути. Если детей что-то интересует, они сами уже ищут углубленно, да и ютуб (youtube.com) сам будет подсказывать тематические видео.

Не торгуйтесь с детьми

Будьте добры, любите их, никогда на них не кричите, но главные язвы прижигайте, пока они не стали смертельными. Одна из них — компьютерная зависимость. Прочитайте пару статей о ней и о том, как это работает химически. В общем, если она есть — избавляйтесь от вай-фая вообще или ставьте пароль сложный. И конечно, сами не страдайте от того, от чего вы хотите отучить ребенка.

Пусть все делает сам Пока человек может пользоваться ресурсами другого человека, он никогда сам не начнет шевелиться. Это касается всего. И учебы, и завязывания шнурков, и жизненных навыков. Не делайте ничего за вашего ребенка, если в основе требований ребенка лежит лень. Если он чего-то не понимает, объясните. Пока ребенок видит, что вы все делаете за него, он сам ничего делать не будет. Лучше пусть сделает плохо, но сам.

Не лишайте ребенка самостоятельности

Человек как большой, так и маленький уважает только то, чего он добился САМ. Взрослым порой очень сложно отпустить ситуацию. Они бросаются исправлять, переделывать, и ребенок тогда начинает на них паразитировать. Потому что он все равно уже не дорожит тем, что делает кто-то другой. Он теряет к этому интерес, потому что с его точки зрения это твоя игра, тебе это нужно, вот ты это и делай.

Отвечайте на их острое «зачем?»

Многие дети, чаще всего мальчики, постоянно спрашивают: «Зачем мне писать? Зачем мне считать? Зачем мне это вот?» И когда понимают, что это нужно, то делают. Всегда объясняйте, насколько важно то или другое школьное знание. И зачем оно может пригодиться.

Рассказывайте о профессиях

Дети ищут себе профессии, начиная с первого класса. Пират, космонавт, моряк, продавец и т. д. Но профессий знают мало. Поэтому им интересны каналы, где рассказывают о профессиях. Например, «Галилео».

Учитесь слушать и слышать

Слушайте своего ребенка! Мы только говорим, но не слушаем! Мы перебиваем, учим, компостируем мозги, но не слушаем. Слушайте!

Будьте доброжелательны и терпеливы

Надо проговаривать не слова ребенка, а то, что лежит глубже уровня слов и заставляет ребенка их произносить. Но слушать ребенка надо внимательно. Часто его тревожат вещи, которые родителю кажутся не заслуживающими внимания. Для вас это пройденный этап. Это не проблема вообще. Для ребенка проблема. Он может застрять надолго на этой точке, как лодка, уткнувшаяся носом в берег. Очень важна для мальчика проблема самоопределения в мире. Иногда мальчики могут выдавать нечто в стиле: «Я дебил. Я ничего не умею. Мне все быстро надоедает. Буду сидеть и играть. Мне на все плевать». На самом деле, тут, конечно, не столько жизненная программа, сколько страх, что это станет программой. Поэтому слушайте и говорите с ним об этом. Не разубеждайте! Слушайте. И тогда тучу пронесет.

И всегда будьте вместе с ребенком. Не расставайтесь с ним. Не выкидывайте его из гнезда, если не уверены, что он уже летает. Летать надо еще научить. Я однажды видел, как это делают скворцы. Родители дразнили взрослого скворчонка гусеницей, а он отчаянно верещал, требовал и боялся перелететь с крыши полметра до ближайшей ветки. Но потом — после получасового дикого крика — все-таки сделал это. Сделал это сам. Взрослые скворцы при этом никаких истерик не устраивали и вели себя очень доброжелательно и терпеливо. Нам бы так всегда.

О вопросах воспитания детей пишите папе Диме Емцу на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка» Не забудьте сделать на конверте пометку «Папа знает»!

ОБ АВТОРЕ

Филолог и писатель, автор более 30 книг. Основные книжные серии: « Таня Гроттер », «Мефодий Буслаев», «Школа ныряльщиков». Проблемам родительства и многодетных семей посвящены книги «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный Ктототам». Женат, отец семерых детей.

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