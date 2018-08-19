В Китае собрались стимулировать рождаемость налогом на малодетность

Китайские ученые предложили стимулировать рождаемость в стране за счет введения налога на малодетность, пишет Le Point.

Проект опубликован китайскими профессорами в газете Xinhua Daily, принадлежащей Коммунистической партии. Ученые предлагают облагать налогом каждого взрослого гражданина в возрасте до 40 лет, у которого нет двоих детей. Полученные с налога средства предлагается направить в фонд поддержки материнства, передает RT.

Согласно проекту, после рождения второго ребенка гражданин сможет требовать возмещения потраченных средств и получить пособие, которое компенсирует потерю дохода в связи с декретным отпуском.

Граждане, у которых есть только один ребенок или детей нет совсем, также смогут вернуть выплаченные государству деньги, когда выйдут на пенсию.

В Китае со скепсисом восприняли эту идею. Многие возмутились, что финансирование поддержки материнства ложится на плечи только бездетных граждан.

В мае сообщалось, что власти Китая планируют отменить все ограничения по количеству детей в одной семье, решение могут принять до конца года, а перед эти говорилось, что китайские законодатели собираются обсудить вопрос о разрешении семьям иметь третьего ребенка.

Ограничение рождаемости в Китае (одна семья — один ребенок) было введено в 1979 году, когда страна была перед угрозой демографического взрыва. С 2016 года семьям в Китае разрешили иметь двух детей.