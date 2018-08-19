Ещё
В Китае собрались стимулировать рождаемость налогом на малодетность
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае собрались стимулировать рождаемость налогом на малодетность 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Китайские ученые предложили стимулировать рождаемость в стране за счет введения налога на малодетность, пишет Le Point.
Проект опубликован китайскими профессорами в газете Xinhua Daily, принадлежащей Коммунистической партии. Ученые предлагают облагать налогом каждого взрослого гражданина в возрасте до 40 лет, у которого нет двоих детей. Полученные с налога средства предлагается направить в фонд поддержки материнства, передает RT.
Согласно проекту, после рождения второго ребенка гражданин сможет требовать возмещения потраченных средств и получить пособие, которое компенсирует потерю дохода в связи с декретным отпуском.
Граждане, у которых есть только один ребенок или детей нет совсем, также смогут вернуть выплаченные государству деньги, когда выйдут на пенсию.
В Китае со скепсисом восприняли эту идею. Многие возмутились, что финансирование поддержки материнства ложится на плечи только бездетных граждан.
В мае сообщалось, что власти Китая планируют отменить все ограничения по количеству детей в одной семье, решение могут принять до конца года, а перед эти говорилось, что китайские законодатели собираются обсудить вопрос о разрешении семьям иметь третьего ребенка.
Ограничение рождаемости в Китае (одна семья — один ребенок) было введено в 1979 году, когда страна была перед угрозой демографического взрыва. С 2016 года семьям в Китае разрешили иметь двух детей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Начата проверка по факту нападения жителя Энгельса на пятерых детей Отец заморенного голодом на Украине мальчика оказался местным депутатом Новосибирский суд отказался возвращать новозеландцу вывезенных в Россию детей
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соколовский дал понять, что теперь свободен6
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения
В чем опасность чеснока8
Как часто нужно менять постель12
Семь секретов обычной микроволновки4
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
00:15
«Посмотри вниз»: он сделал ей предложение в вертолете
Любовь Другое
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение