Муж Леры Кудрявцевой мило признался в любви к новорожденной дочери

Звездный отец поделился первым фото с малышкой.

30-летний хоккеист Игорь Макаров поделился с поклонниками первым фото с дочкой. Правда, пока звездный отец решился показать лишь ручку новорожденной. В Сети умилились таким трогательным фото. Однако поклонники надеются, что скоро счастливые родители покажут им и лицо ребенка. В Сети предполагают, что после крещения девочки супруги перестанут скрывать малышку Марию.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82)

21 Авг 2018 в 2:39 PDT Любовь моя🤗❤️,

— с трепетом подписал фото знаменитый хоккеист.

«Поздравляю! Здоровья маме и дочке!», «Поздравляю! Пусть будет самой счастливой девочкой🎀 хорошего аппетита и спокойных ночей☺️», «Какая прелесть) Поздравления!», «Уууууй😍😍😍 Мария Игоревна♥ Поздравляю вас! Здоровья вашей Малышке♥♥♥♥», «Она Вас с ума сведет!Папины дочки, принцессы!Пусть растет здоровой и счастливой!❤💓🎁🎀», «Игорь, будьте счастливы! Будьте самым лучшим папой на свете! 💕», — снова поздравили Игоря Макарова с появлением на свет дочери поклонники в Instagram.

Напомним, что известная телеведущая Лера Кудрявцева 13 августа сообщила поклонникам, что стала мамой во второй раз. Звезда родила дочку. По данным СМИ, малышку назвали Марией.

Доченька 😇

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

13 Авг 2018 в 6:30 PDT Поклонники ликуют и продолжают поздравлять звездных родителей: «Поздравляем! Крепкого здоровья малышке и вам», «Поздравляю Вашу семью! Это счастье!», «Ура! Свершилось».

Кстати, уже на следующий день после родов Лера Кудрявцева начала активно отвечать на поздравления друзей в соцсетях. И по этим ответам вполне можно судить о самочувствии телеведущей.

Так, на вопрос певицы Ирины Салтыковой «Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, все отлично?», Лера рассказала:

Уже да😍.

А чуть позже телеведущая пообещала: «Ирчик, скоро приеду на чай».

Судя по этим ответам, роды прошли не очень просто, но восстановиться после них Лере удается довольно быстро. Она уже даже думает о возвращении на работу, но беспокоится из-за фигуры. Так, на поздравление режиссера с телеканала НТВ Сергея Осипова Лера ответила: «Жди жирной, готовь камеры и оптику». Однако пока Лера просто пытается выспаться. В комментариях она извиняется, что не всегда успевает отвечать знакомым, поскольку в любую свободную минутку пытается отдохнуть. Лера признается: «Я на планете бессонных ночей».

Напомним, что с 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения. К слову, Игорь на 16 лет младше своей супруги, но их это не смущает. Ранее звезда признавалась, что мечтает снова стать матерью. А совсем недавно впервые показала публике своего взрослого сына. Сын Жан родился в первом браке Леры в 1990 году.

Первый юбилей! Годовщина свадьбы! 5 лет! @igor_makarov82 люблю 😍 #6летвместе#деревяннаясвадьба5лет

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

8 Июн 2018 в 5:04 PDT Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

9 Май 2018 в 10:23 PDT Кстати, недавно СМИ сообщили, что Лера Кудрявцева стала бабушкой. Новость появилась со ссылкой на слова экс-супруга Кудрявцевой музыканта Сергея Ленюка. По данным журналистов, у 28-летнего Жана родился сын, которого назвали Львом в честь дедушки. Поклонники сразу же начали поздравлять Леру, но она внезапно опровергла радостную новость.

«Меньше читайте желтую прессу, пожалуйста», — заявила она обратившимся к ней журналистам.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

11 Фев 2018 в 3:19 PST Фото: Instagram @igor_makarov82, @leratv