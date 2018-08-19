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Программа школы № 1409 «Цветик-семицветик» помогает детям дошкольного возраста всесторонне развиваться
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Программа школы № 1409 «Цветик-семицветик» помогает детям дошкольного возраста всесторонне развиваться 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный период является сензитивным для развития многих психических процессов.
Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по Л. С. Выготскому, должны стать «культурными», т.е. превратиться в высшие психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм.
По словам директора школы Ирины Ильичевой, программа «Цветик-семицветик» — это занятия, построенные в игровой форме, предельно доступной и, что самое важное, интересные детям.
Программа школы № 1409 психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик» включает в себя тематические занятия, направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей.
Дети подготовительной группы знакомятся со сказками для школьной адаптации, которые позволяют понять логику процесса обучения, развивают аккуратность и самостоятельность, позволяют выработать технику поведения в различных школьных ситуациях. В ходе сюжетной линии занятия дети играют в подвижные и настольно-печатные игры, развивающие познавательные способности дошкольников, эмоциональную сферу.
С детьми средней группы темы занятий посвящены свойствам предметов и исследовательской деятельности детей. Дети знакомятся с «помощниками»: глазками, носиком, ротиком, ушками, ножками и ручками. Активно идет развитие эмоций, воображения и речи через дидактические игры, упражнения-театрализации.
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