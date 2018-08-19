Евгения Добровольская: «Я стараюсь не делать того, что мне не нравится»

«Нет начинающих артистов. Артист либо есть, либо его нет», — считает Евгения Добровольская . Сама она рано осознала, что станет актрисой, и с юности готовилась — много читала, не водилась со сверстниками, не влюблялась. Правда ли, что у нее сложный характер? Мешает ли материнство карьере? Об этом и многом другом Народная артистка РФ расскажет Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» на канале « ТВ Центр » в среду, 22 августа, в 13:35.

Московское детство Жени было вольным, так как родители были очень занятыми людьми: мама — ведущий инженер министерства химического машиностроения, папа же работал на закрытом предприятии — так называемом почтовом ящике. Поэтому девочка часто была предоставлена сама себе.

— Мама работала с утра до ночи, и папа тоже. Родителей я практически не видела. Поэтому развлекалась сама, как могла — каталась на горке, ходила во все кружки, была участницей танцевального ансамбля «Ритмы детства», — рассказала актриса Татьяне Устиновой.

Летние каникулы Женя проводила в пионерском лагере, который очень любила. Впрочем, несмотря на это, назвать ее очень общительной нельзя было.

— Лет с 12 я знала, кем буду, поэтому мне не были интересны одноклассники и их увлечения, — призналась Добровольская.

Мама была против актерского будущего дочери, папа же отнесся более спокойно. Но у Добровольской были свои планы, и она поступила-таки в ГИТИС. И уже потом, когда Евгения стала сниматься в кино и блистать на театральной сцене, они смирились с ее выбором, стали ею гордиться.

В первом же своем фильме — «Клетка для канареек» Павла Чухрая — Добровольской довелось сыграть с самой Алисой Фрейндлих . Чем ее поразила Алиса Бруновна, актриса расскажет в программе.

— Мне вообще везло на партнерш и в театре, и в кино, — говорит Евгения. — Я очень люблю артисток, уважаю за то, что в нашей профессии — такой униженной с одной стороны и возвышенной с другой — эти женщины могут выживать, пытаются устроить свою личную жизнь, пытаются любить, рожать детей. А ведь все против них. Актер, а особенно актриса — очень зависимая профессия. Женщина очень зависит от возраста: после 50 — все, до свидания…

Несмотря на все недостатки, свою профессию Добровольская любит. Она много снимается, играет в театре. В легендарном МХАТе им. Чехова ей довелось поработать с самим Олегом Ефремовым , о котором до сих пор вспоминает с теплотой.

Как известно, многие артистки жертвуют личной жизнью ради карьеры. У Добровольской как-то получается совмещать и работу, и семью. У нее четверо детей — трое сыновей и дочь. Причем первый сын, Степан, родился очень рано. И тогда юная мама брала его с собой на съемки, сажала в операторскую тележку, чтобы он не плакал и дал сыграть эпизод. Евгения признается, что тогда она не чувствовала за собой вины, что чего-то недодает детям. Она ведь не может не быть актрисой — даже вне стен театра, вне съемочной площадки. Что, порой, приводит к разным забавным случаям. Вот, например, какой эпизод из жизни Добровольская рассказала на съемках программы:

— Помню, забираю дочь Настю из садика. Идем, я репетирую. А играли мы тогда «Деревню дураков» во МХАТе, моя роль — алкоголички Любки. Я иду, репетирую походку. Дочь смотрит на меня и говорит: «Мам, ты пьяная что ли?..»

А еще артистка поделилась с Устиновой, на что ей категорически не хватает времени:

— На путешествия. В Мачу-Пикчу, Исландию, Новую Зеландию, Аляску, Японию.

— А на что не жалко времени? — поинтересовалась Татьяна Устинова.

— На работу и детей. На жизнь. Я вообще стараюсь не делать того, что мне не нравится.