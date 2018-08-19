Актриса Диана Крюгер готовится впервые стать матерью

42-летняя звезда фильма «Троя» Диана Крюгер решила, что пришла пора обзавестись потомством. Актрису немецкого происхождения заметили во время прогулки. Знаменитость можно поздравлять — ее округлившийся живот не дает усомниться в том, что красавица готовится стать матерью.

Многочисленная армия фанатов Дианы Крюгер поздравляет ее с беременностью. Об «интересном положении» знаменитости говорили давно, но она не подтверждала, хотя и не опровергала эту информацию. Но теперь без всяких сомнений можно утверждать, что кинозвезда действительно ждет ребенка, который станет ее первенцем. Селебрити запечатлели на улицах Нью-Йорка. Она облачилась в просторную блузку и джинсы с резинкой, которые подчеркнули ее изменившиеся формы.

Известно, что селебрити состоит в отношениях с актером Норманом Ридусом , который прославился ролью в сериале «Ходячие мертвецы». Для избранника актрисы это будет второй наследник, так как у него уже есть 18-летний сын от супермодели Хелены Кристенсен . Пока пара не спешит с оформлением брака, но, по данным СМИ, намерения мужчины более чем серьезные — он купил дорогостоящие апартаменты, в которых достаточно места для возлюбленной и малыша.