Умения, которые пригодятся вам в декретном отпуске

Навыки из нашего списка сделают декретный отпуск продуктивным, а вас — спокойной и довольной.

Умение распределять время. В наше время понятие «тайм-менеджмент» стало очень модным. Тысячи людей утверждают, что он заметно облегчает жизнь. Какая домохозяйка откажется превратиться в флай-маму, укрощающую время?

Умение расслабляться. Эта способность просто бесценна! Невозможно наслаждаться жизнью, испытывая постоянный стресс. Есть известное выражение: «Все дела не переделаешь…» Найдите тихое время для отдыха. В извечной жизненной суете научитесь периодически останавливаться и прислушиваться к себе.

Умение ценить момент. К сожалению, радоваться жизни может не каждый. Осмотритесь, какие замечательные подарки вам преподнесла судьба! Второго детства у ваших детей уже не будет. Их роднички зарастут, и младенческий запах выветрится без следа. Наступит новый виток. А пока время играть, танцевать, петь, читать яркие книжки. Да здравствует шум, гам и беспорядок во всей квартире!

Умение работать с информацией. Фильтруйте информационный поток, безжалостно отсекая ненужное. Долой полные негативных эмоций ток-шоу, заунывные телефонные жалобы подруг, бессмысленную переписку в социальных сетях: у вас есть дела поважнее. А вот уметь найти в поисковике необходимую информацию мама XXI века просто обязана.

Умение прощать. Детей, мужа, бабушек… Когда мама обретает такую способность, в семье воцаряются мир да лад. Заведите привычку благодарить, и отрицательные чувства будут покидать вас легче. Что бы ни произошло, очень важно исключить чувство собственной вины. Вы мама, поэтому только вы можете сказать точно, что для вашего ребенка лучше. Доверяйте себе.

Умение совершенствоваться. Регулярная активность помогает сберечь здоровье и сохранить фигуру стройной. Тренируйтесь. Дома, вместе с малышом. Это реально! Некоторые мамы умудряются прочитать гору литературы во время периода грудного вскармливания, совмещая затяжные «приемы пищи» с любимыми книгами. Можно учить иностранный язык или оттачивать свое кулинарное мастерство, пробуя оригинальные рецепты. Увлекайтесь, это поможет открыть в себе (и детях, кстати) новые таланы.

Умение вдохновляться. С таким умением никакая апатия не страшна. Когда уже совсем нет сил, важно мотивировать саму себя. Помните, зачем и для кого вы живете. Планируйте! Мечтайте! Кто, если не вы, покажет вашим детям пример, как нужно жить.